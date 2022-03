Horóscopo do dia (02/03): previsão do seu signo para hoje, quarta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, quarta, 2 de fevereiro (02/03); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quarta, 2 de fevereiro (02/03). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o encontro entre Lua Nova, Sol, Júpiter e Netuno.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Tente se libertar de expectativas que não sejam viáveis em sua vida, concentrando-se em reais oportunidades. A Lua Nova encontra Sol, Júpiter e Netuno, podendo lhe levar a avaliar as dificuldades sob outras perspectivas, pois isso é essencial para conseguir administrá-los.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Seu lado empático tende a aflorar, estimulando ações solidárias. As amizades passam por uma fase de redescoberta de afinidades, pois a Lua Nova transita neste setor e encontra o Sol, Júpiter e Netuno. Isso pode tornar as vivências prazerosas, mesmo que restritas aos meios virtuais devido à pandemia.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Procure aproveitar para realizar ações voluntárias para ajudar os outros, empregando seus conhecimentos. Situações inovadoras tendem a lhe aguardar no âmbito profissional, associadas ao exercício de seus talentos, visto o encontro da Lua Nova com Sol, Júpiter e Netuno setor do trabalho.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Seus horizontes e sua percepção sobre o mundo poderão se ampliar, o que lhe ajuda a perceber perspectivas diversas em sua trajetória. A esperança tende a se renovar e lhe deixar mais confiante, já que a Lua Nova transita pelo setor espiritual e encontra Sol, Júpiter e Netuno.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Você tende a se relacionar com o patrimônio de modo original. A Lua Nova no setor íntimo pode renovar os vínculos de confiança, enquanto que promove reflexão sobre suas prioridades, que ficam mais conectadas com o que lhe nutre, pois o referido astro encontra Sol, Júpiter e Netuno.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Aflora a generosidade e isso lhe coloca a serviço de quem precisa. Pode haver despertar de sentimentos quanto às pessoas que são importantes em sua vida, considerando a passagem da Lua Nova pelo setor de relacionamentos e seu encontro com Sol, Júpiter e Netuno.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Esta fase astrológica pode favorecer ações que promovem bem-estar. Que tal sair da rotina, ou mesmo reprogramar as atividades relacionadas à gestão do dia a dia? Pois com a Lua Nova incidindo sobre o setor do cotidiano, você tende a conseguir romper com a monotonia.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Como a pandemia pede cautela e distanciamento social, busque usar as redes virtuais para interagir com os amigos. A Lua Nova no setor dos prazeres encontra Sol, Júpiter e Netuno, podendo lhe reconectar com seu lado jovial e criativo, permitindo-lhe dar toque original a suas ações.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Os laços familiares tendem a se renovar e isso ajuda com um convívio mais íntimo e melhor. O encontro da Lua Nova com Sol, Júpiter e Netuno no setor doméstico pode se mostrar favorável para dar frescor à sua casa, promovendo mudanças que lhe ajudem a aproveitar o conforto e a funcionalidade do lar.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Busque se permitir explorar novos territórios dentro do que é possível. Para isso, os recursos online são grandes aliados. A Lua Nova no setor comunicativo encontra Sol, Júpiter e Netuno e pode promover expansão de ideias e as trocas com outras pessoas. Tente estimular o conhecimento.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Procure rever suas vocações, a fim de se abrir a oportunidades mais amplas. O momento astrológico tende a se revelar favorável para expandir o pensamento, além de se conectar com os aspectos espirituais da vida, já que a Lua encontra Sol, Júpiter e Netuno.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

