Horóscopo do dia (01/03): previsão do seu signo para hoje, terça

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, terça, 1º de fevereiro (01/03); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, terça, 1º de fevereiro (01/03). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o encontro entre Lua, Mercúrio e Saturno.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

A Lua Nova no setor de crise pode lhe levar a se reinventar. Lua, Mercúrio e Saturno no setor de amizades favorecem as parcerias intelectuais e o círculo de confiança. Porém, tente evitar se comprometer com causas coletivas que peçam gastos, devido à tensão com Urano.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

A Lua Nova na área de amizades pode renovar sua percepção sobre as parcerias. Seu desempenho no trabalho tende a se revestir de rigor intelectual com o encontro entre Lua, Mercúrio e Saturno, o que eleva a qualidade e a eficiência das ações. Mas a fase pede mais flexibilidade.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

A superação demanda criatividade e adaptabilidade, que virão com a Lua Nova na casa do trabalho. Lua, Mercúrio e Saturno no setor espiritual podem fortalecer seus valores e sua capacidade de raciocínio. Urano tensionado alerta sobre excesso de críticas e inflexibilidade perante os problemas.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Atenção, pois a intolerância e a frieza podem afetar as relações frente à tensão uraniana. O momento tende a trazer renovação em seu jeito de encarar o mundo. A introspecção se mostra aliada da gestão da vida privada, já que Lua, Mercúrio e Saturno transitam no setor íntimo.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

A Lua Nova adentra o setor íntimo, podendo renovar o círculo de confiança. Lua, Mercúrio e Saturno no setor de relacionamentos tende a promover comprometimento interpessoal e parcerias intelectuais. Busque negociar a gestão dos processos e evitar disputas de poder, devido a Urano tensionado.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

A fase tende a promover leveza aos relacionamentos. Lua, Mercúrio e Saturno podem influenciar o setor do cotidiano e lhe deixar mais confiante na gestão das rotinas e sobre suas ambições, embora Urano tensionado aponte certa intransigência. Procure negociar ao invés de impor.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

A Lua Nova no setor do cotidiano pode lhe trazer versatilidade. Lua, Mercúrio e Saturno na área social tendem a lhe levar a dar valor às troca de ideias com pessoas intelectualmente interessantes. É preciso tomar cuidado com a soberba e demonstrar respeito pelas diferenças.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Busque relaxar e resgatar a empatia, já que a Lua Nova adentra o setor social. Eleva-se seu comprometimento com a vida doméstica frente ao encontro de Lua, Mercúrio e Saturno na área familiar e isso ajuda no funcionamento das rotinas, embora Urano tensionado alerte contra a tirania.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Procure evitar se expor em excesso e valorizar o meio familiar, pois a Lua Nova adentra o setor doméstico. É possível que você se mostre mais crítica, sobretudo ao que exige argumentação, pois Lua, Mercúrio e Saturno se unem na casa comunicativa, apesar de Urano tensionado alertar contra a soberba.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

O período tende a promover expansão de ideias. Lua, Mercúrio e Saturno se unem no setor material, podendo favorecer sua capacidade empreendedora em investimentos de longo prazo, embora Urano tensionado não recomenda ações de risco. Por isso, busque ser criteriosa.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Tente dialogar e se abrir à negociação, pois a Lua Nova adentra o setor material. Seu senso crítico pode se fortificar com Lua, Mercúrio e Saturno unidos em seu signo, o que ajuda com os processos de reflexão e decisão, mas Urano tensionado alerta contra decisões em prejuízo das parcerias.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

É possível que este ciclo traga oportunidades de expansão. A supervalorização dos desafios tende a atrapalhar sua visão sobre a vida, considerando Lua, Mercúrio e Saturno juntos na área de crise e a tensão uraniana. Busque flexibilizar a mente e se livrar de pensamentos obsessivos.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

