Horóscopo do dia (26/02): previsão do seu signo para hoje, sábado

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, sábado, 26 de fevereiro (26/02); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sábado, 26 de fevereiro (26/02). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o encontro entre Lua, Vênus, Marte e Plutão.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

É preciso lutar pelo que quer sabendo respeitar o espaço dos outros. A Lua se aproxima de Vênus, Marte e Plutão no setor do trabalho, podendo indicar dedicação para atingir seus objetivos. Uma postura decidida tende a lhe ajudar a impor respeito, mas cuidado para não passar dos limites.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Suas ideias tendem a se fortificar. Por isso, busque direcioná-las para a superação. O encontro entre Lua, Vênus, Marte e Plutão na área espiritual pode sugerir que a mente poderosa ampara suas decisões e causa impacto positivo na vida das pessoas. Procure ter responsabilidade com o que você diz.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Estudar eventuais desafios pode lhe ajudar a se posicionar com eficácia para encará-los. Procure ser reservada com seus propósitos. Uma postura confiante tende a lhe guiar em direção a suas ambições, como aponta o encontro entre Lua, Vênus, Marte e Plutão no setor ligado à vida íntima e patrimonial.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Atenção com eventuais conflitos. Procure unir com o entorno em prol de interesses comuns, ao invés de brigar. Nesta fase, Lua, Vênus Marte e Plutão se encontram na área de relacionamentos, o que pode sugerir momento de convívio com pessoas de personalidade forte.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Tente se adaptar às transformações e tirar proveito das situações que aparecerem. Procure se unir a seus pares, conciliando os pontos fortes. O encontro entre Lua, Vênus, Marte e Plutão tende a lhe trazer problemas na gestão do dia a dia que testam seu equilíbrio e sua persistência.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

A imprudência é um fator de risco, por isso busque estar atenta com suas ações. Busque fazer escolhas responsáveis. O setor social recebe o encontro entre Lua, Vênus, Marte e Plutão, podendo trazer momento em que seus instintos marcam presença e lhe conduzem a vivenciar prazeres.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Procure canalizar suas forças para a superação e motivar seus pares. O lema de agora é aprender a transformar problemas em oportunidades. O encontro entre Lua, Vênus, Marte e Plutão tende a lhe trazer isso. Além disso, é possível que acontecimentos lhe tirem da zona de conforto.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Busque demonstrar respeito pela individualidade das pessoas. Lua, Vênus, Marte e Plutão na área comunicativa podem despertar o lado sedutor e manipulador da sua personalidade, o que tende a lhe render conquistas e atritos, a depender da intensidade das suas abordagens.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Talvez seja necessário recuar como estratégia, por isso busque ter atenção. O encontro entre Lua, Vênus, Marte e Plutão tende a levar você a reunir energia para atingir suas metas. Procure ser ética em situações de concorrência e não deixar que as ambições lhe dominem.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Criatividade, eficiência e estratégia podem se fazer presentes, sem deixar a diplomacia de lado em situações de conflito. Você tende a concentrar esforços para conquistar reconhecimento, motivada por suas ambições, já que Lua, Vênus, Marte e Plutão se encontram em seu signo.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

É fundamental cultivar serenidade para que não lhe falte lucidez frente aos contratempos. Busque confiar em seu potencial. Lua, Vênus, Marte e Plutão se encontram na área de crise, podendo sugerir transbordamento de emoções que pode abala sua relação com as pessoas.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Procure dar valor aos contatos íntimos e seguros que lhe proporcionem experiências profundas e transformadoras. O encontro entre Lua, Vênus, Marte e Plutão no setor de amizades tendem a pedir cautela, a fim de evitar situações que prejudiquem ao seu bem-estar, especialmente frente à pandemia.

