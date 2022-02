Horóscopo do dia (27/02): previsão do seu signo para hoje, domingo

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, domingo, 27 de fevereiro (27/02); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, domingo, 27 de fevereiro (27/02). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão Lua-Urano.

Sobre o assunto Inferno Astral: o que é, quando ocorre e como ele afeta seu signo

Signo: tudo sobre horóscopo e os 12 signos do zodíaco

Horóscopos: entenda as características de cada signo

Previsões 2022: veja o que os astros reservam para o novo ano

O que esperar de 2022? O ano segundo o tarô, a astrologia e a numerologia

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Como alerta a proximidade da tensão Lua-Urano, posturas individualistas tendem a afetar a coletividade. O encontro entre Lua, Vênus, Marte e Plutão pode direcionar seu foco para a vida profissional, o que lhe permite ações que prejudicam na qualidade do trabalho.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

É recomendável conter a impulsividade para evitar equívocos. Busque avaliar os prós e contras de suas ações. O encontro entre Lua, Vênus, Marte e Plutão tende a trazer postura corajosa que guia você frente às transformações que vêm impactando na coletividade.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Procure facilitar, ao invés de dificultar. Os acontecimentos podem ser vivenciados com profundidade frente ao encontro entre Lua, Vênus, Marte e Plutão. Busque amenizar a intensidade emotiva para que não afete no senso crítico, dada a iminência da tensão Lua-Urano.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Ótima fase para fortalecer o círculo de confiança, mas é necessário se libertar de obsessões, para que não lhe sufoquem. Tente respeitar as individualidades. Os vínculos interpessoais podem ser vivenciados de maneira intensa com o encontro entre Lua, Vênus Marte e Plutão.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Dada a iminente tensão Lua-Urano, posicionamentos críticos tendem a dar força a conflitos interpessoais. Por isso, busque suavizar seu temperamento. Tente manter o equilíbrio. Sua relação com o dia a dia pode passar por grandes transformações com Lua, Vênus, Marte e Plutão.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Lua e Urano entram em conflito, o que tende a reforça a importância de cuidado com seus hábitos. Os prazeres podem se intensificar com Lua, Vênus, Marte e Plutão. Procure exercitar a autocrítica e a disciplina para que você não se torne vítima da suas vontades.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

É fundamental facilitar, sobretudo ao compartilhar experiências com o entorno imediato. Mas nesta fase você deve gastar com cautela. Lua, Vênus, Marte e Plutão tendem a promover mergulho na vida familiar, o que intensifica os momentos aprazíveis e também os desafiadores.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Tente ser sutil quando o momento pedir, já que Lua e Urano entram em tensão, dando mais combustão a conflitos interpessoais. Lua, Vênus, Marte e Plutão tendem a fazer você ter reações muito instintivas, podendo prejudicar a demonstração das suas ideias e emoções.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Procure evitar que a ganância ou a arrogância lhe guiem, visto que ainda hoje a tensão Lua-Urano indica conflitos. Sua capacidade estratégica tende a se elevar com Lua, Vênus, Marte e Plutão, o que ajuda você a definir ações que lhe ajudem obter ganhos específicos.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Moderar suas ações é essencial para que não impactar negativamente o entorno, como alerta a tensão Lua-Urano. Senso crítico, sensibilidade e proatividade pode se aliar e lhe guiar rumo às suas metas. Tente evitar se impor nas relações a ponto de dificultar a espontaneidade das pessoas.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

É necessário deixar os dramas de lado e trabalhar a inteligência emotiva. O encontro entre Lua, Vênus, Marte e Plutão tende a promover mergulho nas crises que leva à transformação, ainda mais se você souber identificar esse potencial, ao invés de se desanimar.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Tente abrir mão do controle e rever seus conceitos, já que conflitos marcam presença com a proximidade da tensão Lua-Urano. Você pode se mostrar mais exigente e valorizar contatos que atendam seus critérios de qualidade, ou mesmo manipulando as pessoas para que façam o que você quer.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos

Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para sábado, 26 de fevereiro (26/02).

Tags