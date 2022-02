Horóscopo do dia (25/02): previsão do seu signo para hoje, sexta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, sexta, 25 de fevereiro (25/02); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sexta, 25 de fevereiro (25/02). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão Lua-Netuno.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Busque exercitar seus talentos criativos e também ir atrás de atividades que lhe reconectem mentalmente com suas vocações. A tensão entre Lua e Netuno pode pedir para que você trabalhe a autoconfiança, pois você tende a sentir desânimo ao se deparar com problemas.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Tente se conectar ao que nutre sua alma, já que Lua e Urano logo se harmonizam entre o setor espiritual e seu signo. Lua e Netuno tensionados tendem a demandar bom senso no trato social, evitando misturar vida privada e pública, pois há possibilidade de prejuízos financeiros.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Lua e Urano se harmonizam podem lhe dar boas ideias para lidar com os contratempos. Lua e Netuno continuam em tensão no eixo relacionamentos-trabalho, o que tende a apontar para frustrações nas parcerias. Tente não criar ilusões sobre as pessoas. É preferível ser mais transparente.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Procure ocupar a mente com atividades prazerosas ao invés de remoer os problemas. Seu equilíbrio tende a ser afetado por frustrações pessoais, o que lhe leva a não tolerar situações que lhe distanciem da zona de conforto na vida cotidiana, dada a tensão Lua-Netuno.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Nesta fase, Lua e Urano se harmonizam no circuito do trabalho e proporcionam prazeres ligados à sua carreira. A Lua tensionada a Netuno no circuito social-patrimonial pode alertar para a necessidade de reduzir gastos supérfluos. Seu emocional tende a afetar o senso de limite.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Como sugere a harmonia Lua-Urano, busque romper com o ciclo de negatividade e passar a dar valor às afinidades e aos prazeres coletivos. Os relacionamentos íntimos podem ficar desestabilizados com a tensão Lua-Netuno. É possível que as frustrações cresçam e prejudiquem o convívio.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

A verdade é sempre libertadora, por isso busque valorizá-la. O meio íntimo pode lhe proporcionar prazeres que nutrem sua autoestima. Lua e Netuno tensionados tendem a confrontar você com suas ilusões, que mesmo frustrante lhe ajuda a encarar melhor os fatos.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Tente valorizar as trocas nos meios virtuais, favorecidas pela harmonia Lua-Urano. Lua e Netuno estão em conflito no eixo material-social, demandando atenção nos gastos com o lazer e bom senso ao interagir com o entorno. É preciso preservar sua integridade física em meio à pandemia em curso.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Procure valorizar o lado aprazível do cotidiano e tente descontrair, como sugere a harmonia Lua-Urano. Lua e Netuno em conflito podem trazer frustrações na vida familiar que enfraquece a relação com seus conviventes, muitas das quais derivadas de expectativas fora da realidade.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Busque se permitir momentos agradáveis, visto que ainda hoje a Lua se harmoniza a Urano. Em conflito no eixo crise-comunicação, Lua e Netuno tendem a lhe deixar saudosista e melancólica e isso poderá impedir você de aproveitar as oportunidades deste momento.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

É importante combater excessos e restringir seus contatos às pessoas queridas, pois Lua e Urano se harmonizam. A área de amizades pode conflitar com o lado financeiro por conta dos conflitos de Lua e Netuno, indicando gastos excessivos com o lazer e desilusões no círculo social.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Tente aliviar a mente das dificuldades e se permitir prazeres relacionados ao intelecto. Frustrações profissionais tendem a acontecer devido à tensão Lua-Netuno entre o setor do trabalho e seu signo, o que lhe leva a se sentir insegura com os rumos dos acontecimentos.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

