Horóscopo do dia (24/02): previsão do seu signo para hoje, quinta

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quinta, 24 de fevereiro (24/02). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão com Sol, Júpiter e Netuno.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Procure não se desanimar por conta da melancolia e busque valorizar suas conquistas, mesmo que pequenas. A Lua Minguante em tensão com Sol, Júpiter e Netuno tende a lhe deixar mais suscetível a processos de reflexão. Eles são essenciais para se libertar de idealizações.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

O primeiro passo deve ser se libertar de ilusões, já que a Lua Minguante está em tensão com Sol, Júpiter e Netuno. Nesta fase, o referido astro pode promover aprofundamento nos aspectos íntimos da vida, o que gera reflexões que lhe ajudam a descobrir o que deve ser reestruturado.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

É provável que os problemas prejudiquem seus relacionamentos. Pensando nisso, que tal reduzir a pressão, a fim de evitar ressentimentos? Como esse momento é sinalizado pela tensão da Lua Minguante com Sol, Júpiter e Netuno, busque demonstrar maturidade e conciliar as diferenças.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Tente se organizar e compartilhar as demandas. Busque manter hábitos saudáveis. Por conta da Lua Minguante estar em conflito com Sol, Júpiter e Netuno pedindo descanso, há a possibilidade de que seu bem-estar seja afetado, tornando fundamenta tirar de si a cobrança de tarefas cansativas.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Busque se libertar de idealizações sobre as pessoas, isso lhe fará bem. Minimizar a exposição tende a lhe ajudar a analisar os problemas, especialmente os que esbarram na vida coletiva, pois a Lua Minguante no setor social forma aspectos tensos com Sol, Júpiter e Netuno.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Procure pegar leve com os atritos. A vida privada tende a ficar no centro das suas reflexões com a Lua Minguante tensionada a Sol, Júpiter e Netuno no eixo família-relacionamentos. A oportunidade de fazer revisões pode lhe ajudar a aperfeiçoar o convívio com o entorno.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Que tal aproveitar a fase para ajustar as atividades do dia a dia? Assim você poderá melhorar a qualidade da rotina. A Lua Minguante tende a pedir discrição e sensatez no uso das palavras para não prejudicar o cotidiano, já que segue em tensão com Sol, Júpiter e Netuno.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Tente analisar as oportunidades de investimento que vem sendo apresentadas. A vida material segue pedindo cautela e movimentos calculados, a fim de evitar equívocos e prejuízos, visto que a Lua Minguante no setor financeiro está em conflito com Sol, Júpiter e Netuno.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Procure priorizar a tranquilidade. É preciso cautela, pois a Lua Minguante em seu signo tende a fazer com que os acontecimentos não sejam tão bem processados no seu íntimo, o que traz interpretações equivocadas. Caso você tenha dúvida sobre algo, talvez seja melhor ficar na sua.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Tente buscar serenidade e evitar remoer os problemas, pois especulações tendem a gerar mais incertezas. Sua autoconfiança pode ficar abalada com a tensão entre a Lua Minguante, Sol, Júpiter e Netuno no segmento crise-comunicação. Por isso, é fundamental cuidar do seu bem-estar pessoal.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

É preciso ter bom senso ao se envolver nos problemas das pessoas. Busque ser solidária, sem deixar que relações abusivas se instalem em sua vida. As amizades podem se tornar fonte de preocupação com a Lua Minguante tensionada a Sol, Júpiter e Netuno, abalando seu bem-estar pessoal.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Busque diminuir os movimentos e dar prioridade os processos reflexivos. A Lua Minguante no setor profissional pode pedir coerência entre suas ambições e as ações que você vem desenvolvendo para evitar frustrações, já que o mencionado astro está em conflito com Sol, Júpiter e Netuno.

