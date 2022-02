Horóscopo do dia (23/02): previsão do seu signo para hoje, quarta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, quarta, 23 de fevereiro (23/02); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quarta, 23 de fevereiro (23/02). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão Sol e Júpiter.

Sobre o assunto Inferno Astral: o que é, quando ocorre e como ele afeta seu signo

Signo: tudo sobre horóscopo e os 12 signos do zodíaco

Horóscopos: entenda as características de cada signo

Previsões 2022: veja o que os astros reservam para o novo ano

O que esperar de 2022? O ano segundo o tarô, a astrologia e a numerologia

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Tente evitar remoer problemas que não tem solução imediata. É preciso ter serenidade! A Lua Minguante na área espiritual tende a trazer momento de quietude e isso pode favorecer seu amadurecimento. Dessa forma, você pode se concentrar em sua vida e obstáculos sem interferências externas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Problemas alheios tendem a abalar sua energia, por isso tente evitar se expor socialmente. A Lua Minguante pode demandar discrição emotiva e privacidade, essenciais ao seu equilíbrio emocional e para se preservar de influências externas, dada a tensão com Sol e Júpiter.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Dada a tensão com Sol e Júpiter, o convívio chegou a um ponto de saturação que deve ser aliviado ou conflitos poderão ganhar corpo. Neste momento, a Lua Minguante tende a mostrar a necessidade de dar quietude aos relacionamentos para que as pessoas tenham tempo para si.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Busque prezar por hábitos saudáveis e atividades relaxantes que lhe ajudem a amenizar o estresse. É possível que você diminua o ritmo. Com a Lua Minguante no setor do cotidiano, sob a tensão Sol e Júpiter, tende a haver queda na vitalidade, o que possibilita doenças. Cuidado!

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Convém avaliar o quanto os gastos com prazeres estão atrapalhando o lado financeiro. A Lua Minguante pode pedir mais reserva, por isso busque zelar por sua vida íntima. Tente evitar indiscrições que podem ser prejudiciais à sua imagem e ao modo como você se relaciona com outras pessoas.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Tente dar espaço às pessoas e se ocupar com atividades introspectivas, que lhe ajudem a obter paz interior. Procure contornar os problemas de forma diplomática. Suas relações podem passar por fase de fragilidade que exige cautela na convivência, dada a tensão da Lua Minguante com Sol e Júpiter.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Atenção com as palavras ditas sem pensar. Isso porque você poderá ter desafios de comunicação no dia a dia. Busque passar as informações com clareza e administrar os problemas de relacionamento com diplomacia, como sinaliza a Lua Minguante em tensão a Sol e Júpiter.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Como sinaliza a tensão lunar com Sol e Júpiter, procure analisar os fatores que tem impacto na gestão patrimonial para prevenir prejuízos futuros. A Lua Minguante na área material tende a demandar redução nos gastos e pedir gestão objetiva dos recursos, a fim de evitar desperdício.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Busque cultivar a convivência pacífica com seus familiares. Esta fase se mostra positiva para a autoanálise. Com a passagem da Lua Minguante em seu signo, você poderá sentir a necessidade de quietude para que seus processos mentais fluam sem tantas interferências.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Talvez seja necessário se recolher momentaneamente para que as ideias possam fluir sem pressões do entorno. Busque respeitar seus limites. Desafios tendem a pesar no emocional, sem deixar que o desânimo tome conta, como alerta a Lua Minguante na área de crise e tensionada a Sol e Júpiter.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Procure zelar por seu bem-estar. A Lua Minguante em tensão a Sol e Júpiter tende a incidir sobre a área de amizades e o setor material, sugerindo que você poderá adotar posturas intolerantes colocando os vínculos em xeque e prejuízos ligados a empréstimos.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Tente encarar desafios como oportunidades. A Lua Minguante na área de trabalho pode destaca a necessidade de atuar com discrição sobre seus projetos e revisar suas estratégias, a fim de evitar falhas ao julgar, já que o referido astro entra em conflito com Sol e Júpiter.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos

Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para terça, 22 de fevereiro (22/02).

Tags