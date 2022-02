Horóscopo do dia (22/02): previsão do seu signo para hoje, terça

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, terça, 22 de fevereiro (22/02); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, terça, 22 de fevereiro (22/02). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a harmonia lunar com Sol, Júpiter e Netuno.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Tente não dar motivo para os outros criticarem. A Lua harmonizada a Sol, Júpiter e Netuno pode pedir introspecção, o que ajuda no seu equilíbrio emocional, ainda que você tenha preocupações em mente. Mercúrio e Saturno em tensão com a Lua tendem a alertar para a exposição em excesso.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Busque não se estressar pelos problemas e organizar as tarefas com equilíbrio. Parcerias podem surgir agora com a Lua harmonizada a Sol, Júpiter e Netuno no circuito dos relacionamentos. Mas o excesso de trabalho tende a ser contraindicado pela tensão lunar com Mercúrio e Saturno.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Desafios complicados podem aparecer, sem deixar que tirem sua paz. Você tende a ficar melhor na organização do seu cotidiano e isso é ótimo para aproveitar os recursos à sua disposição. O momento é influenciado pela harmonia lunar com Sol, Júpiter e Netuno no circuito do trabalho.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

É preciso evitar misturar o privado com o público, como alertam Mercúrio e Saturno tensionados à Lua. Tente não compartilhar questões pessoais. A Lua harmonizada a Sol, Júpiter e Netuno pode despertar sua autoestima e seu lado sociável, fazendo-lhe com que você ter experiências aprazíveis.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Procure demonstrar empatia para conseguir fazer obter acordos, como aponta a harmonia lunar com Sol, Júpiter e Netuno. A Lua forma aspectos tensos com Mercúrio e Saturno, evidenciando a necessidade de aperfeiçoar a comunicação e ajustar seus interesses com o entorno imediato.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

É provável que você se sinta cansada. Entretanto, é necessário revisar o que foi feito às vezes para o funcionamento da rotina. Busque se relacionar bem com seus pares. A tendência é que tenha certa incompatibilidade entre suas ideias e o que você coloca em prática.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Tente dar valor à recursos alternativos na gestão do cotidiano. A Lua na área material pode apontar a necessidade de controlar os impulsos e adotar postura racional na gestão das finanças, já que ela entra em conflito com Mercúrio e Saturno, sugerindo imprudências e erros.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Desacordos tendem a dificultar a convivência, considerando Mercúrio e Saturno tensionados. Sendo assim, busque exercitar a diplomacia e se mostrar acessível e tranquila. Afloram intuição e empatia em você ao lidar com outras pessoais, o que contribui com as trocas culturais.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Chegou o momento de flexibilizar o pensamento e a postura. O ambiente familiar tende a lhe ajudar a relaxar a mente e encarar os obstáculos de modo tranquilo. Atenção para não se cobrar em excesso e reduzir sua capacidade de ação, como aponta a tensão lunar com Mercúrio e Saturno.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Procure ter cuidado para não gastar demais ao tentar ser generosa com os outros, como alertam Mercúrio e Saturno. Busque ser versátil e gentil nas relações para obter atitudes de colaboração mútua, já que a Lua se harmoniza com Sol, Júpiter e Netuno entre o setor de amizades e o comunicativo.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Tente exercitar novas maneiras de se relacionar com o dinheiro para lhe ajudar a ter mais flexibilidade de pensamento. É essencial inteligência emotiva para lidar com os problemas, como alerta a tensão lunar com Mercúrio e Saturno. Busque não ser excessivamente crítica.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Como sugerem Sol, Júpiter e Netuno, busque aliviar a mente e se permitir prazeres que elevem o espírito. Você tende a se sentir desafiada mentalmente, por conta da tensão da Lua com Mercúrio e Saturno. Procure não se forçar a resolver todos os problemas agora, a fim de evitar falhas na estratégia.

