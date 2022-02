Horóscopo do dia (21/02): previsão do seu signo para hoje, segunda

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, segunda, 21 de fevereiro (21/02); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, segunda, 21 de fevereiro (21/02). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o trânsito da Lua entre os signos.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Busque se preservar de interferências externas e pensar mais sobre como melhorar sua relação com as pessoas próximas. A Lua transita entre a área de relacionamentos e a de amizades, podendo indicar que neste momento o coletivo tem maior impacto sobre sua vida.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

É preciso ter hábitos saudáveis e momentos de descanso, especialmente porque a sua mente e seu corpo também precisam de descanso. A Lua transita entre a área do cotidiano e a do trabalho, podendo levar você a se dedicar à organização da sua rotina e aos projetos em curso.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

As individualidades merecem ser respeitadas para que o coletivo seja positivo. Procure dedicar momentos para si. A Lua transita pelo eixo social-espiritual no céu e tende a lhe despertar senso de empatia, além de fazer com que você valorize posturas éticas na vida em comunidade.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Os problemas de gestão tendem a servir de ponto de partida para promover melhorias no que deve ser ajustado. Busque fazer revisões. A Lua transita entre a área familiar e a íntima no céu dessa semana, podendo fazer com que você tenha vontade de se dedicar à vida privada.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

É essencial definir critérios para que a interação tenha experiências de qualidade. A Lua transita no eixo comunicação-relacionamentos no céu dessa semana, podendo indicar momentos de trocas e acordos que favorecem suas parcerias pessoais, estudantis e profissionais.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Procure exercitar a diplomacia e o equilíbrio no diálogo. A Lua transita no eixo material-cotidiano no céu dessa semana, e você pode executar tarefas que aperfeiçoam a gestão do dia a dia. O estresse tende a aparecer nos relacionamentos, se não for prevenido.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Conflitos podem acontecer, mas tente administrá-los com tranquilidade. A Lua transita entre seu signo e a área social, podendo sugerir momento em que os valores e experiências pessoais se complementam com os da coletividade, o que tende a gerar amadurecimento.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Tente zelar por economia e poupar para o futuro. A Lua transita entre a área de crise e a da família no céu dessa semana, o que tende a trazer um momento de ajustes práticos em meio à vivência dos obstáculos, contribuindo com acordos na gestão do seu dia a dia.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Busque estar bem consigo mesma. A Lua transita entre a área de amizades e a comunicativa no céu dessa semana, podendo despertar seu lado fraterno e sociável. Contudo, é preciso ajustar os interesses coletivos, a fim de evitar que eventuais conflitos tomem corpo.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Nesta fase, é necessário fazer revisões para corrigir o que precisa ser mudado e se prevenir. A Lua transita entre a área profissional e a material, fazendo levar ao aperfeiçoamento intelectual e prático ligado à sua carreira e também na gestão do dia a dia.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Você tende a sentir a importância de fazer mudanças em áreas importantes da vida. Busque ser reservada no trato social. A Lua transita entre a área espiritual e seu signo no céu dessa semana, podendo levar a reflexões que ajudam com seu amadurecimento profissional e pessoal.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Busque entender o que precisa de ajuste e cultivar a serenidade diante dos contratempos. Chegou o momento de organizar o pensamento para ter novas atitudes. A Lua transita entre a área íntima e a de crise, o que tende a lhe fazer avaliação crítica da sua vida.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

