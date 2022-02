Horóscopo do dia (20/02): previsão do seu signo para hoje, domingo

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, domingo, 20 de fevereiro (20/02); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, domingo, 20 de fevereiro (20/02). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão lunar com Vênus, Marte e Plutão.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Tente não idealizar as pessoas e respeitar a diversidade de pensamento. Lua e Saturno harmonizados no eixo relacionamentos-amizades podem sugerir amadurecimento parcerias, mesmo que obstáculos se façam presentes e lhe gerem decepções, considerando a tensão lunar com Vênus, Marte e Plutão.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Busque zelar por bem-estar emocional, devido à tensão lunar com Vênus, Marte e Plutão. É necessário não deixar de lado o descanso e o lazer. Sua postura tende a ficar comprometida com as responsabilidades, o que eleva a qualidade da rotina, pois Lua e Saturno se harmonizam no circuito do trabalho.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Procure se divertir dentro dos critérios. Você poderá ter o conflito entre introspecção e socialização nesta fase, pois a Lua no setor social se harmoniza com Saturno e forma aspectos tensos com Vênus, Marte e Plutão. Busque ter sensatez nas escolhas, evitando se afastar da zona de segurança.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Tente buscar acordos com seus pares, como alerta a tensão lunar com Vênus, Marte e Plutão. A passagem da Lua pelo setor doméstico tende a colocar a família no centro de suas vivências, o que traz oportunidades de mudanças que possam equilibrar a convivência com as suas necessidades.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

A Lua entra em conflito com Vênus, Marte e Plutão pode lhe fazer ter reações exageradas diante de obstáculos, o que afeta o processo de superação. Pessoas experientes tendem a lhe ajudar com conselhos úteis, dada a harmonia Lua-Saturno. Procure flexibilizar sua postura.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Busque valorizar os prazeres intelectuais com a família, como sugere o trígono Lua-Saturno. A Lua na área material entra em conflito com Vênus, Marte e Plutão, podendo alertar quanto à importância de controlar os gastos e usufruir do lazer com cautela, sobretudo frente à pandemia ainda em curso.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Procure evitar se expor em excesso, optando por atividades tranquilas e na companhia de poucas pessoas, como sugere a harmonia Lua-Saturno. A Lua em seu signo entra em conflito com Vênus, Marte e Plutão e tende a lhe deixar sujeita a reações inoportunas que prejudicam a harmonia nas relações.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Tente cultivar serenidade e calma, essencial para a clareza do pensamento, como sinaliza a harmonia Lua-Saturno. A Lua, transitando no setor de crise, entra em conflito com Vênus, Marte e Plutão, podendo lhe deixar vulnerável a desgaste nervoso frente a situações delicadas.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

É necessário zelar por convívio diplomático e voltado aos acordos e cultivar valores éticos, como aponta a harmonia Lua-Saturno. Conflitos territoriais podem tomar corpo nas relações, prejudicando vínculos sólidos, já que a Lua na área de amizades entra em conflito com Vênus, Marte e Plutão.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Tente não se sobrecarregar. O pensamento racional e prático tende a fluir no cotidiano, pois a Lua na área de trabalho se harmoniza a Saturno. Você poderá centralizar as tarefas em torno de si, elevando os níveis de estresse a ponto de gerar esgotamento, dada a tensão com Vênus, Marte e Plutão.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Aceitar as perdas tende a lhe ajudar a dar a volta por cima. Lua e Saturno harmonizados tendem a sugerir fase de amadurecimento de ideias. Com isso, você se posiciona racionalmente perante os problemas, embora a tensão lunar com Vênus, Marte e Plutão possa apontar expectativas frustradas.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Busque evitar externar suas insatisfações para o entorno, já que Vênus, Marte e Plutão tensionados à Lua apontam conflitos interpessoais. Os problemas podem lhe trazer maturidade, o que lhe ajuda a se posicionar com mais consciência de seus talentos e limitações.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

