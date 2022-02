Horóscopo do dia (19/02): previsão do seu signo para hoje, sábado

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, sábado, 19 de fevereiro (19/02); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sábado, 19 de fevereiro (19/02). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão lunar com Vênus e Marte.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Atenção com possíveis mudanças de temperamento que afetem o convívio, como alerta a tensão que a Lua forma com Vênus e Marte. Os relacionamentos baseados em afinidades intelectuais e em fortes vínculos de confiança tendem a se fortificar frente à harmonia lunar com Mercúrio e Saturno.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Busque cultivar equilíbrio emotivo ao se deparar com desafios que coloquem em xeque suas ideias, pois a Lua forma aspectos tensos com Vênus e Marte. Seu desempenho intelectual pode se elevar na gestão do trabalho e do cotidiano, como aponta a harmonia lunar com Mercúrio e Saturno.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

A harmonia da Lua com Mercúrio e Saturno tende a nutrir seu potencial intelectual. Busque se dedicar aos estudos. Sua capacidade de socialização pode ficar prejudicada pela intolerância, dada a tensão lunar com Vênus e Marte, o que pede postura reservada para evitar atritos interpessoais.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Tente buscar vivência autônoma, já que a harmonia da Lua com Mercúrio e Saturno favorece atividades introspectivas. A tensão lunar com Vênus e Marte pode sugerir que suas iniciativas conflitem com os interesses dos grupos que você integra, o que lhe rende decepções.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Discrição, diplomacia e argumentos ponderados são essenciais, dada a harmonia lunar com Mercúrio e Saturno. A Lua na área comunicativa entra em conflito com Vênus e Marte, podendo sugerir que a interação humana tende a passar por intolerância e temperamentos emocionalmente instáveis.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Busque resistir aos apelos sociais e se dedique ao cotidiano, como aponta a harmonia com Mercúrio e Saturno. Sua relação com os aspectos materiais tende a beirar o descuido, como aponta a tensão lunar com Vênus e Marte. Por isso, procure controlar os impulsos e ter bom senso na hora de escolher.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Mercúrio e Saturno harmonizados à Lua podem pedir posturas diplomáticas. A Lua em seu signo entra em conflito com Vênus e Marte, o que lhe predispõe a adotar postura defensiva como meio de autopreservação nas relações. Tente mudar de estratégia, já que reações passionais geram reciprocidade.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

É importante se recolher e avaliar tudo de modo racional, como demanda a harmonia lunar com Mercúrio e Saturno. As emoções podem transbordar com drama com a Lua tensionada a Vênus e Marte no eixo crise-comunicação. Isso tende a afetar sensivelmente sua capacidade de enfrentamento dos obstáculos.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Procure evitar se envolver de modo financeiro nos desafios alheios, como alertam Vênus e Marte tensionados à Lua. A Lua na área de amizades pode lhe sensibilizar para as necessidades dos entes queridos, tornando-lhe boa conselheira frente à harmonia com Mercúrio e Saturno na casa da comunicação.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Talvez seja preciso direcionar o foco para ações introspectivas, pois a Lua harmonizada a Mercúrio e Saturno favorece o recolhimento. O estresse no trabalho tende a se elevar frente à tensão lunar com Vênus e Marte. Pensando nisso, que tal diminuir o ritmo das atividades? Mais atenção ao bem-estar.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Busque se mostrar flexível diante dos problemas, como alerta a tensão com Vênus e Marte. A Lua na área espiritual se harmoniza com Mercúrio e Saturno em seu signo, podendo lhe deixar mais confiante de seus ideais e beneficiar sua capacidade de análise, que se reveste de senso crítico.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

A intolerância tende a ganhar corpo frente à tensão lunar com Vênus e Marte, podendo prejudicar seus afetos. Seu senso crítico pode ser dirigido para a compreensão dos contratempos, o que contribui com soluções eficazes, já que a Lua se harmoniza com Mercúrio e Saturno no circuito de crise.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

