Horóscopo do dia (18/02): previsão do seu signo para hoje, sexta

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sexta, 18 de fevereiro (18/02). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o trânsito do Sol e da Lua entre os setores do zodíaco.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Como aponta a Lua transitando no setor das rotinas, o cotidiano bem-organizado pode ajudar com sua estabilidade emotiva. O Sol adentra a área de crise e tende a sugerir que os desafios ficam aparentes, permitindo-lhe estruturar ações para superá-los, apesar de momentos de estresse.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

A Lua em trânsito na área social pode lhe sensibilizar frente às necessidades coletivas, que se complementam às suas. Este momento astrológico tende a destacar o companheirismo nas relações, o que beneficia o círculo de entretenimento e as parcerias familiares e de trabalho.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Procure se mostrar disposta ao convívio com seus pares, como aponta a Lua na área familiar. A entrada do Sol no setor profissional tende a evidenciar seu espírito empreendedor e lhe fazer abraçar seus projetos com entusiasmo. Isso poderá lhe motivar para o trabalho e as oportunidades de melhora.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Sua percepção pode ficar melhor, contribuindo com reflexões e estudos. Tente aproveitar a Lua no setor comunicativo e se mostrar disposta à troca de ideias. A área espiritual recebe o trânsito do Sol, que traz vigor à sua vida e maior percepção sobre questões que precisam de aprofundamento.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Eleva-se sua capacidade de gestão nas questões ligadas ao patrimônio, considerando o trânsito do astro-rei e da Lua na área material. A entrada do Sol no setor íntimo tende a promover abertura emocional na vida privada, acalentando os afetos e fortalecendo o círculo de confiança.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

A Lua em seu signo tende a elevar sua sensibilidade, favorecendo com sua empatia na dinâmica com as pessoas. O Sol adentra a área de relacionamentos, podendo lhe deixar mais habilidosa no trato humano, o que ajuda com a articulação de ideias e ações que dependam de abordagem coletiva.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

A Lua no setor de crise tende a lhe deixar emotivamente sensível, por isso tente evitar sobrecarga. A área da sua vida relacionada à saúde e à rotina recebe o trânsito do Sol, o que eleva sua percepção sobre as necessidades do cotidiano e lhe predispõe a dar valor às situações que geram bem-estar.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

É preciso se permitir expor seu lado fraterno e colaborativo, devido à Lua no setor de amizades. O ingresso do Sol no setor relacionado aos prazeres e ao social pode destacar seu carisma e sua desenvoltura no trato humano. Com isso, suas relações são beneficiadas e você vive com mais leveza.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Sua postura tende a ficar calorosa e prestativa, considerando que a Lua se encontra no setor do trabalho. O ambiente familiar pode se mostrar acolhedor com o trânsito do Sol na área doméstica, favorecendo a aproximação com as pessoas e também ações que tornem sua casa melhor.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Os estudos tendem a ser beneficiados, pois o trânsito na Lua no setor espiritual lhe conecta com seus talentos. As ideias se iluminam com o Sol na área comunicativa, podendo elevar o potencial de articulação do pensamento e torna o discurso estimulante para seus interlocutores.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

A tendência é que sua eficiência e sensibilidade se elevem frente aos aspectos práticos da vida, visto a Lua no setor íntimo. Seu olhar pode se ampliar para as oportunidades de investimento com o trânsito do Sol no setor material. Tente aproveitar a fase para poupar dinheiro.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Seu brilho pessoal pode favorecer sua relação com a coletividade, o que é reforçado pela Lua na área de relacionamentos. É possível que por conta disso você tenha uma conexão fluida e autêntica com o entorno. Ingressando em seu signo, o Sol tende a lhe motivar a conquistar seu lugar no mundo.

