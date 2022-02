Horóscopo do dia (17/02): previsão do seu signo para hoje, quinta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, quinta, 17 de fevereiro (17/02); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quinta, 17 de fevereiro (17/02). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a harmonia lunar com Urano, Marte e Vênus.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Tente evitar agir impulsivamente diante de situações que pedem aprofundamento. A gestão prática da vida pode ter dinamismo e criatividade, considerando a harmonia lunar com Urano, Marte e Vênus no eixo cotidiano-finanças-trabalho. Procure apostar em iniciativas inovadoras.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Devido a Júpiter e Netuno tensionados à Lua, busque não deixar o bom senso de lado ao se expor. A harmonia entre Lua, Urano, Marte e Vênus entre o setor social, seu signo e a área espiritual pode lhe deixar confiante e aberta a situações novas, favorecendo os intercâmbios culturais.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Busque dar valor à interação com seus pares para promover ações, sem deixar que as obrigações lhe atrapalhem, devido a Júpiter e Netuno tensionados. A vida íntima tende a ficar mais dinâmica com a Lua harmonizada a Urano, Marte e Vênus, o que lhe faz encarar os obstáculos com confiança.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

O aprendizado pode elevar a qualidade das ações, mas polêmicas geram estresse, dada a tensão com Júpiter e Netuno. A troca de conhecimento tende a trazer dinamismo às parcerias, já que a Lua no setor comunicativo está em harmonia com Urano, Marte e Vênus no eixo amizades-relacionamentos.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Procure valorizar economia criativa, evitando especular com dinheiro, devido a Júpiter e Netuno tensionados à Lua. Tente trazer ações inovadoras para o dia a dia, favorecidas pela harmonia da Lua com Urano, Marte e Vênus no segmento material-profissional-cotidiano.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

É importante saber se preservar de relações abusivas, como alertam Júpiter e Netuno tensionados. A Lua em seu signo se harmoniza a Urano, Marte e Vênus no eixo espiritual-social, podendo nutrir sua desenvoltura no trato humano e sua autoconfiança frente aos acontecimentos.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Dada a tensão com Júpiter e Netuno, mudanças que afetem na rotina precisam ser planejadas. Eleva-se a autoconfiança frente aos problemas, o que lhe faz articular ações que lhe ajudem a superá-los, já que a Lua na área de crise se harmoniza com Urano, Marte e Vênus no circuito íntimo.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Busque evitar se expor socialmente, como alerta a tensão com Júpiter e Netuno. Os vínculos de confiança tendem a surgir como fortes aliados, pois a Lua no setor de amizades está em harmonia com Urano, Marte e Vênus no eixo relacionamentos-comunicação. Com isso, você poderá se articular melhor.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Que tal demonstrar empatia? A Lua se harmoniza com Urano, Marte e Vênus no segmento trabalho-cotidiano-finanças, podendo trazer dinâmica para a gestão de processos e recursos associados à rotina. Tente não negligenciar as necessidades da família, como alerta a tensão lunar com Júpiter e Netuno.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Tente desmistificar polêmicas, sem se impor, como apontam Júpiter e Netuno tensionados à Lua. Os aspectos harmoniosos que a Lua forma com Urano, Marte e Vênus entre os setores espiritual, social e seu signo pode lhe deixar confiante para viver momentos que levam à quebra de padrões.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Cuidado com investimentos ousados, como alertam Júpiter e Netuno tensionados à Lua. A vida íntima pode seguir rumo dinâmico e aprazível com a Lua harmonizada a Marte, Vênus e Urano entre o circuito de crise e o setor familiar. Busque adotar soluções interessantes para os problemas.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

É importante ter critério ao se expor, devido à tensão com Júpiter e Netuno. Sua postura tende a ficar mais descontraída no trato interpessoal, o que contribui com as ações em grupo, pois a Lua se harmoniza com Urano, Marte e Vênus entre a área dos relacionamentos, da comunicação e das amizades.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

