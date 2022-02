Horóscopo do dia (16/02): previsão do seu signo para hoje, quarta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, quarta, 16 de fevereiro (16/02); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quarta, 16 de fevereiro (16/02). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a presença da Lua Cheia entre os signos.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

A Lua na área cotidiana se harmoniza a Urano e pode lhe dar desenvoltura na gestão das rotinas. Você tende a sentir instabilidade no humor e ter receio na interação com as pessoas, devido à Lua Cheia no setor social. Busque manter a discrição para evitar que a instabilidade alheia lhe prejudique.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Momento de se organizar e evitar assumir mais do que pode dar conta. Situações agradáveis podem se fazer presentes com a Lua já no setor dos prazeres e em harmonia a Urano. A vida doméstica tende a se mostrar desafiadora com a Lua Cheia na área da família. Cuidado com pendências.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Procure exercitar a auto-observação e evitar se envolver em certas discussões. A Lua na área familiar se harmoniza a Urano e pode deixar o lar melhor. O discurso tende a ficar instável com a Lua Cheia no setor comunicativo, mas você pode ter reações exageradas com o que normalmente não lhe afetaria.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Busque desenvolver cautela e definir prioridades. A Lua já no setor das ideias se harmoniza com Urano, podendo lhe fazer pensar fora dos padrões. A Lua Cheia demanda cautela com o orçamento, devido ao elevado risco de gastos relacionados por oscilações emocionais.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Cuidado com oscilações de humor e reações desproporcionais ao lidar com os problemas. A Lua migra para a área material e se harmoniza com Urano, podendo favorecer o usufruto criativo das situações, além de inovar o pensamento. A Lua persiste em estado cheio, afetando especialmente seu signo.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

O momento astrológico pode lhe dar otimismo. Seus níveis de tolerância tendem a cair com a Lua Cheia na área de crise. Isso lhe predispõe a alimentar conflitos e a reagir com exagero diante dos problemas, o que demanda recolhimento estratégico para resgatar o equilíbrio.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Esta fase pode trazer mais versatilidade para sua postura ao lidar com os obstáculos. A Lua Cheia no setor de amizades pode lhe deixar emocionalmente suscetível ao estado de ânimo das pessoas. Portanto, tente ter cuidado ao interagir, buscando evitar situações que lhe desestabilizem.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Eleva-se seu envolvimento com as questões profissionais com a Lua Cheia. Mais atenção para evitar sobrecarga de demandas, pois o emocional instável tende a prejudicar a tomada de decisões. Tente dar valor às parcerias, já que a Lua adentra o setor de amizades e se harmoniza a Urano.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

A Lua adentra o setor do trabalho e se harmoniza com Urano, podendo deixar a mente mais flexível. Oscilações emocionais tendem a afetar sua autoconfiança, já que a Lua Cheia incide sobre sua área espiritual. Busque evitar se envolver em situações que lhe sobrecarreguem, prezando por descanso.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Busque relaxar e se divertir, aproveitando que a Lua adentra a casa espiritual e fica em harmonia com Urano, levando à mudança de perspectiva. A Lua Cheia na área íntima pode intensificar sua capacidade de introspecção, o que lhe faz remoer os acontecimentos a ponto de comprometer a paz interior.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Tente se cercar de pessoas de confiança, que poderão vivenciar com você momentos aprazíveis, pois a Lua no setor íntimo se harmoniza a Urano. A interação humana tende a se mostrar emocionalmente intensa com a Lua Cheia, abrindo espaço para conflitos. É preciso ter diplomacia.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Procure zelar por sua estabilidade. A Lua adentra o setor dos relacionamentos e se harmoniza a Urano, favorecendo intercâmbios culturais. Tente manter sua rotina em dia, já que a Lua Cheia sugere imprevistos que tendem a lhe sobrecarregar do ponto de vista mental.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

