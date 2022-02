Horóscopo do dia (15/02): previsão do seu signo para hoje, terça

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, terça, 15 de fevereiro (15/02); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, terça, 15 de fevereiro (15/02). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a Lua em tensão com Saturno, Sol e Urano.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Apesar das oscilações emocionais aflorarem agora, você poderá chegar a acordos com a postura diplomática. A Lua entra em tensão com Saturno, Sol e Urano no circuito social e o setor material e tende a destacar a importância de ajustar os interesses individuais e coletivos.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Tente não buscar a perfeição, agindo de acordo com as prioridades. A Lua Cheia pode apontar problemas para conciliar as demandas domésticas e de trabalho com as necessidades pessoais, já que forma aspectos tensos com Saturno, Sol e Urano entre o eixo família-profissão e seu signo.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Procure não se expor, zelando por privacidade. Busque cuidar para não sobrecarregar seus pares. Dramas existenciais afloram com a Lua Cheia no setor comunicativo em tensão com Saturno, Sol e Urano no eixo espiritual-crise, o que lhe faz ter especulações exageradas sobre os desafios.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

É preciso ter critério e disciplina, evitando agir no calor do momento. A Lua Cheia na área material tende a sinalizar intenso fluxo emotivo prejudicando na gestão prática da vida e ainda lhe predispõe a investir financeiramente no que lhe gera conforto emocional.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Busque não deixar que as incompatibilidades afetem a gestão dos projetos. As necessidades pessoais tendem a entrar em conflito com as exigências do entorno, considerando a Lua Cheia e seus aspectos tensos com Saturno, Sol e Urano entre seu signo e o eixo relacionamentos-trabalho.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Tente adotar postura objetiva e ponderar suas decisões. A Lua Cheia na área de crise pode sinalizar potenciais flutuações emocionais ao lidar com problemas relacionados ao dia a dia, pois se aspecta sob tensão com Saturno, Sol e Urano entre o setor das rotinas e o espiritual.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Que tal valorizar a união? As vivências em grupo tendem a se aumentar. Procure zelar pela qualidade dos momentos compartilhados, a fim de evitar conflitos e preservar sua individualidade, pois o referido astro encontra-se tensionado a Saturno, Sol e Urano entre o circuito social e o setor íntimo.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

É necessário ter diplomacia. A gestão do cotidiano pode ser prejudicada nesta fase com a Lua Cheia, dada a dificuldade de conciliar as demandas com os interesses das pessoas envolvidas, como aponta a tensão do referido astro com Saturno, Sol e Urano no eixo trabalho-família-relacionamentos.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Procure ter prioridades definidas. O fluxo de ideias pode se intensificar com a Lua Cheia, pedindo critério ao processar as informações e imparcialidade nos julgamentos, já que o referido astro forma ângulos tensos com Saturno, Sol e Urano entre o circuito comunicativo e a área cotidiana.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Já tentou economizar? Os aspectos práticos e materiais da vida tendem a ficar em foco nessa fase de Lua Cheia, pedindo postura compromissada e responsável que dê conta de atender às demandas sem prejudicar o orçamento, dada a tensão do referido astro com Saturno, Sol e Urano.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Tente não se deixar abalar pela instabilidade de humor do entorno. Suas relações podem pedir mais de você agora, exigindo capacidade de ajuste para que os interesses individuais não sejam afetados pelas demandas das pessoas, como aponta a Lua Cheia tensionada a Saturno, Sol e Urano.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Busque não se deixe pressionar pelo entorno e aprender a defender suas prioridades de modo diplomático. A Lua Cheia no setor do cotidiano tende a intensificar seu envolvimento nas tarefas, o que requer capacidade de gestão, pois Saturno, Sol e Urano encontram-se tensionados ao referido astro.

