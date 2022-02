Horóscopo do dia (14/02): previsão do seu signo para hoje, segunda

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, segunda, 14 de fevereiro (14/02); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, segunda, 14 de fevereiro (14/02). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o trânsito da lua pelo zodíaco.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Os problemas podem ficar mais claros com o Sol iluminando o setor de crise. Você tende a sentir maior fluxo de informação em sua vida, já que Mercúrio na casa das amizades dá força para as trocas intelectuais. A Lua no eixo família-relacionamentos faz você se sentir conectada com o entorno imediato.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Afloram parcerias com o Sol entrando na área de amizades. Seu pensamento tende a se voltar para o dia a dia. Procure planejar as demandas relacionadas aos estudos quanto a carreira e o intercâmbio de ideias, devido a Mercúrio na área profissional e a Lua no eixo comunicação-cotidiano.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Tente adequar seus interesses com os aspectos práticos, visto que a Lua transita no eixo material-prazeres e o Sol adentra a casa do trabalho. Reflexões existenciais podem marcar esta fase, pois o céu astrológico destaca a entrada de Mercúrio na área espiritual, o que lhe conecta com suas vocações.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

O Sol segue para a casa espiritual, podendo gerar autoconhecimento. Você tende a se conectar com a vida privada e esta é um bom momento de refletir sobre as necessidades pessoais e das relações, já que Mercúrio adentra o setor íntimo e a Lua transita entre seu signo e a área familiar.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Como o Sol segue para o setor íntimo, isso pode lhe trazer calor humano. Momento de aperfeiçoar suas relações, buscando articular interesses coletivos ou acordos para superar os conflitos e esse movimento é causado por Mercúrio na área de relacionamentos e a Lua no eixo crise-comunicação.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Busque se mostrar colaborativa e cuidadosa com as parcerias, como aponta a Lua no eixo amizades-material e a passagem do Sol para a casa dos relacionamentos. Sua capacidade de planejamento pode se elevar e lhe ajudar a estruturar suas rotinas, pois a fase destaca Mercúrio no setor do cotidiano.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

É preciso melhorar o cotidiano com o que gera bem-estar, como indicam o ingresso do Sol no setor das rotinas e a Lua entre o setor do trabalho e seu signo. Seu papel articulador nas relações se destaca, visto que Mercúrio adentra a casa social, o que contribui com suas parcerias.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

O Sol adentra o setor dos prazeres e tende a lhe levar a admirar o lado bom da vida. Com Mercúrio no setor familiar e a Lua no eixo espiritual-crise, o momento pode se mostrar favorável para planejar a vida doméstica e refletir sobre as transformações pelas quais você vem passando.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

A boa articulação tende a ajudar com o círculo de confiança e o bem-estar doméstico, visto que a Lua transita entre o setor íntimo e o de amizades, e o Sol adentra o familiar. Eleva-se sua capacidade de argumentação com Mercúrio na área comunicativa. Por isso, tente estabelecer acordos.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Tente aperfeiçoar os interesses em grupo, já que a Lua transita no eixo relacionamentos-trabalho e o Sol adentra o setor comunicativo. Mercúrio na área material pode melhorar sua percepção do valor das coisas, o que lhe ajuda a administrar melhor o orçamento e o lado prático da vida.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Busque aprimorar sua relação com as rotinas e as finanças, pois a Lua transita no eixo cotidiano-espiritualidade e o Sol ingressa na área material. Sua produção intelectual tende a se eleva com Mercúrio em seu signo, favorecendo seu senso crítico e o fortalecimento da sua individualidade.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

É importante aprimorar as parcerias desenvolvidas por força da rotina, de modo a elevar o bem-estar conjunto, visto a Lua no eixo social-cotidiano e o Sol adentrando seu signo. Análises profundas sobre a vida podem se despertar, com Mercúrio no setor de crise, facilitando o entendimento dos rumos.

