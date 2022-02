Horóscopo do dia (13/02): previsão do seu signo para hoje, domingo

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, domingo, 13 de fevereiro (13/02); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, domingo, 13 de fevereiro (13/02). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a harmonia Lua-Netuno.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Tente buscar recolhimento e dar valor ao conforto doméstico, como aponta a harmonia Lua-Netuno. A tensão no eixo familiar-profissional, decorrente do conflito lunar com Marte, Vênus, Mercúrio e Plutão, pode apontar sobrecarga de pendências prejudicando seu bem-estar.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Busque evitar tomar decisões importantes e se recolher, valorizando o círculo íntimo beneficiado pela harmonia Lua-Netuno. Obstáculos podem abalar a autoconfiança e lhe deixar na defensiva, já que a Lua está em conflito com Marte, Vênus, Mercúrio e Plutão no circuito das ideias.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Netuno no setor do trabalho se harmoniza à Lua e tende a beneficiar o exercício de suas vocações. Os conflitos que a Lua forma com Marte, Vênus, Mercúrio e Plutão no circuito patrimonial podem pedir cautela na gestão prática da vida. É preciso controlar seus instintos.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

A harmonia entre Lua e Netuno poderá lhe aproximar dos aspectos espirituais da vida. Busque se preservar de interferências externas, pois a Lua em seu signo entra em conflito com Marte, Vênus, Mercúrio e Plutão na área de relacionamentos. Procure se recolher e privilegiar o descanso.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

É essencial descansar para ter serenidade, como aponta a harmonia Lua-Netuno. A tensão no segmento crise-saúde pode sugerir fase de fragilidade ligada a pressões do dia a dia, pois envolve os conflitos da Lua com Marte, Vênus, Mercúrio e Plutão, o que gera desgaste.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Procure não deixar a intolerância aflore, buscando neutralizá-la com afeto e compreensão, como pede a harmonia entre Lua e Netuno. Os atritos da Lua com Marte, Vênus, Mercúrio e Plutão no circuito social podem exigir postura diplomática, já que as pessoas tendem a brigar diante dos problemas.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Que tal ser mais resiliente nesta fase? Os obstáculos envolvendo o circuito trabalho-família podem deixar o clima tenso diante dos conflitos lunares com Marte, Vênus, Mercúrio e Plutão. Busque usar seu senso crítico para evitar equívocos. É preciso usar a diplomacia e deixar de lado a intolerância.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Devido à harmonia da Lua com Netuno, procure valorizar atividades que lhe deem tranquilidade. Temas delicados podem acabar gerando estresse, em que a Lua está em conflito com Marte, Vênus, Mercúrio e Plutão no circuito comunicativo, gerando conflitos e rupturas.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Tente não negligenciar os momentos de descanso, como demanda o trígono Lua-Netuno. A tensão no circuito patrimonial pode se ampliar frente aos conflitos lunares com Marte, Vênus, Mercúrio e Plutão. Busque ter mais cuidado com as finanças e aprender a ser adaptar aos imprevistos.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Busque evitar confrontos e se abrir ao diálogo, já que Netuno na casa comunicativa se harmoniza à Lua. Conflitos interpessoais podem ganhar corpo com a Lua em desarmonia com Marte, Vênus, Mercúrio e Plutão entre o setor de relacionamentos e seu signo. Tente ter autocontrole e inteligência emotiva.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Netuno na casa material se harmoniza à Lua, aflorando a criatividade. Desafios estressantes tendem a se fazer presentes de modo intenso nesse período, com a Lua em conflito com Marte, Vênus, Mercúrio e Plutão no eixo cotidiano-crise, o que demanda autocuidado para evitar a fadiga.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Prazeres criativos podem ser boas opções com Netuno harmonizado em seu signo. Critério quanto ao lazer não pode faltar com a Lua em conflitos com Marte, Vênus, Mercúrio e Plutão no circuito social. Pensando nisso, busque ter cuidado e seguir as medidas de prevenção no combate à pandemia.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

