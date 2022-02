Horóscopo do dia (12/02): previsão do seu signo para hoje, sábado

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, sábado, 12 de fevereiro (12/02); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sábado, 12 de fevereiro (12/02). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a Lua em tensão com Vênus e Marte.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Busque passar postura otimista e gentil, dada a harmonia com Júpiter e Netuno. O circuito familiar-profissional pode ficar desequilibrado com a Lua em tensão com Vênus e Marte. E o estresse tende a afetar sua capacidade de gestão e lhe fazer se envolver em desafetos com o entorno.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Procure não se mostrar colaborativa, como sugere a harmonia com Júpiter e Netuno. Ressentimentos tendem a prejudicar a razão, dada o desequilíbrio lunar com Vênus e Marte no circuito das ideias e da comunicação, o que poderá levar a julgamentos equivocados e até a conflitos.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

É preciso tomar cuidado com os gastos e valorizar práticas criativas, que tomam corpo com Júpiter e Netuno harmonizados à Lua. Sua relação com o universo material pode se desestabilizar frente à desarmonia lunar com Vênus e Marte. Por isso, mais atenção com as finanças.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Como sugere a harmonia com Júpiter e Netuno, procure dar valor ao recolhimento como forma de recuperar o equilíbrio emotivo. A Lua em seu signo tende a indicar excesso de sensibilidade que pode despertar reações exageradas, dada a desarmonia com Vênus e Marte na casa dos relacionamentos.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Já pensou em aproveitar esta fase para se recolher? Procure não supervalorizar os desafios. A Lua transita na área de crise e entra em conflito com Vênus e Marte, o que indica aflorar de dramas pessoais afetando a autoconfiança, além de poder lhe fazer cometer imprudências na gestão do dia a dia.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Busque cultivar autocontrole e adotar pensamento altruísta, considerando Júpiter e Netuno harmonizados à Lua. A Lua entra em conflito com Vênus e Marte no circuito social, podendo apontar imprudências na exposição da imagem e ressentimentos que desestabilizem seus vínculos de amizade.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Dada a harmonia lunar com Júpiter e Netuno, procure estruturar o cotidiano pois assim você conseguirá resolver os problemas. As responsabilidades tendem a bater de frente com as necessidades emocionais, dada a tensão lunar com Vênus e Marte no eixo profissional-familiar.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Situações complicadas podem marcar presença, mas tente não se deixar pressionar. Por isso, busque ter mais serenidade e resiliência. É primordial cultivar valores éticos para conseguir lidar com dilemas existenciais que afloram com a Lua tensionada a Vênus e Marte no circuito das ideias.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

É importante evitar reagir aos acontecimentos e ponderar sobre o custo-benefício de eventuais aquisições, considerando a Lua harmonizada a Júpiter e Netuno. O circuito patrimonial tende a ser afetado frente à oposição lunar com Vênus e Marte. Pensando nisso, que tal repensar sobre seus gastos?

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Exercitar a empatia tende a amenizar conflitos, como aponta a harmonia com Júpiter e Netuno. A Lua no setor de relacionamentos entra em conflito com Vênus e Marte em seu signo, o que lhe predispõe a reações dramáticas diante de situações que lhe desagradam. Mais calma!

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Tente encarar os obstáculos com calma e a mente aberta, como sugere a harmonia lunar com Júpiter e Netuno. Frustração e impaciência tendem a se fazer presentes, pois a Lua entra em conflito com Vênus e Marte entre o setor das rotinas e o de crise, gerando problemas interpessoais.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Procure demonstrar empatia, a fim de ter boa convivência, como aponta a harmonia lunar com Júpiter e Netuno. As amizades tendem a passar por atritos frente ao conflito lunar com Vênus e Marte no circuito social. Sendo assim, busque neutralizar a intolerância e tomar cuidado com ressentimentos.

