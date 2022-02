Horóscopo do dia (11/02): previsão do seu signo para hoje, sexta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, sexta, 11 de fevereiro (11/02); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sexta, 11 de fevereiro (11/02). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a Lua está em harmonia com Sol e Saturno.

Sobre o assunto Inferno Astral: o que é, quando ocorre e como ele afeta seu signo

Signo: tudo sobre horóscopo e os 12 signos do zodíaco

Horóscopos: entenda as características de cada signo

Previsões 2022: veja o que os astros reservam para o novo ano

O que esperar de 2022? O ano segundo o tarô, a astrologia e a numerologia

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Procure analisar os fatos e tirar suas conclusões. A harmonia da Lua com Sol e Saturno no eixo comunicação-amizades pode promover fortalecimento dos interesses coletivos, embora Netuno tensionado alerte para a necessidade de preservar sua individualidade frente às tarefas gerais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Como alerta Netuno tensionado, tente não se deixar envolver nos problemas financeiros de outras pessoas. Sua relação com o universo material pode passar por processo de revisão crítica que lhe melhora sua capacidade de gestão, pois a Lua entra em harmonia com Sol e Saturno no eixo finanças-trabalho.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Atenção com a intolerância no trabalho, como alerta Netuno tensionado. A Lua em seu signo tende a promover redescoberta de seu potencial, contribuindo com o fortalecimento de metas e das relações de confiança, visto que o referido astro entra em harmonia com Sol e Saturno.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Devido a Netuno tensionado, busque dar valor à introspecção, sem se fechar ao diálogo e aos acordos com o entorno. Os problemas podem ser avaliados com senso crítico e o olhar voltado à superação e ao amadurecimento, pois a Lua está em harmonia com Sol e Saturno no circuito de crise.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Que tal moderar suas opiniões? Seu círculo social pode se fortificar por conta da harmonia lunar com Saturno e Sol no eixo amizades-relacionamentos, o que contribui com experiências ricas intelectuais e autoconhecimento. Tente não permitir que falte afeto, como alerta Netuno tensionado.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Inovação e tradição tende a se complementar nos projetos em curso, o que proporciona boas abordagens. Procure ser flexível com o entorno. A Lua se harmoniza a Sol e Saturno no circuito do trabalho, podendo renovar as ambições profissionais e contribui com metas estruturadas.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Busque não se deixar levar por ilusões para que seus projetos não sigam rumos equivocados, devido à tensão netuniana. O intelecto pode se aperfeiçoar com a Lua harmonizada a Sol e Saturno no circuito espiritual-social, o que favorece a reavaliação de conceitos que cercam a vida em sociedade.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Cuidado com a intolerância social. Seu senso crítico e estratégico tende a ficar apurado com a Lua harmonizada a Sol e Saturno no circuito da vida privada, o que beneficia a identificação de situações que necessitam de mudança e das ações a serem empreendidas para aperfeiçoar sua vida.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Procure não deixar que o pensamento crítico abale a empatia. Seu olhar sobre as pessoas tende a se transformar, valorizando personalidades emocionalmente estáveis e com senso de responsabilidade, visto que a Lua se harmoniza a Sol e Saturno no eixo relacionamentos-comunicação.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

É necessário negociar com o entorno diante de possíveis atritos. A Lua transita no setor das rotinas, o que lhe leva a mudança de prioridades na gestão do dia a dia, envolvendo o aperfeiçoamento de hábitos para torná-los eficientes, dada a sua harmonia com Sol e Saturno.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

A sofisticação tende a prejudicar o orçamento. O trânsito da Lua no setor social e em harmonia com Sol e Saturno em seu signo tende a lhe fazer privilegiar experiências de boa qualidade intelectual e contatos com pessoas maduras, cujas experiências podem lhe servir de exemplo.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Busque não descuidar das necessidades emotivas. Seu comprometimento com a família pode se intensificar com a Lua no setor doméstico em harmonia com Sol e Saturno, o que lhe faz empreender esforços na superação de desafios coletivos e no aprimoramento da qualidade do cotidiano.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos

Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para quinta, 10 de fevereiro (10/02).

Tags