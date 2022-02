Horóscopo do dia (10/02): previsão do seu signo para hoje, quinta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, quinta, 10 de fevereiro (10/02); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quinta, 10 de fevereiro (10/02). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a harmonia lunar com Saturno e Sol.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Tente não negligenciar seu bem-estar pessoal ao ajudar quem precisa, já que Júpiter e Netuno tensionados à Lua lhe predispõem a absorver contratempos alheios. A Lua se harmoniza a Saturno e ao Sol no eixo comunicação-amizades, podendo sugerir maior entendimento nas parcerias.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Procure não tomar decisões sem dialogar com seus pares, pois a tensão com Júpiter e Netuno aponta conflitos. A eficiência no trabalho pode estar associada a melhor senso de economia, considerando a harmonia lunar com Saturno e Sol no eixo material-profissional, o que ajuda com recursos.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

É preciso não deixar que frustrações lhe afastem de suas vocações, como alerta a tensão com Júpiter e Netuno. Devido à harmonia lunar com Saturno e Sol entre seu signo e o setor espiritual, sua capacidade de reflexão tende a se elevar e lhe levar ao amadurecimento de questões importantes.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Procure não permitir que as frustrações prejudiquem o otimismo. Os desafios podem gerar oportunidades de revisão sobre questões-chave da sua vida, o que contribui com maior entendimento das situações, devido a harmonia lunar com Saturno e Sol no circuito de crise.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Procure saber negociar, exercitando o meio íntimo, já que conflitos tendem a aflorar frente à tensão lunar com Júpiter e Netuno. Os encontros da Lua com Saturno e Sol no circuito dos relacionamentos podem levar à cumplicidade nas parcerias, contribuindo com a qualidade das ações.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Como alerta a tensão lunar com Júpiter e Netuno, busque não deixar que falte empatia nas relações. A gestão do cotidiano tende a ganhar eficiência motivada pela harmonia da Lua com Saturno e Sol no circuito do trabalho, destacando seu senso de responsabilidade e inteligência emocional.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Procure não se deixar desestabilizar por possíveis adversidades na gestão das rotinas, como alerta a tensão lunar com Júpiter e Netuno. Você poderá inspirar respeito e confiança no entorno, favorecendo suas parcerias, visto que a Lua se harmoniza a Saturno e Sol no eixo espiritual-social.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Busque evitar sair da rotina, já que a tensão lunar com Júpiter e Netuno pode lhe fazer cometer imprudências sociais. O círculo íntimo tende a ganhar solidez, considerando a harmonia lunar com Saturno e Sol no circuito da vida privada, o que contribui com as relações de confiança e com o patrimônio.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

É preciso não se deixar desestabilizar por dificuldades no meio íntimo. Sua capacidade de dialogar e ser diplomática tende a favorecer as parcerias, pois inspira confiança e possibilita acordos importantes, dada a harmonia lunar com Saturno e Sol no eixo relacionamentos-comunicação.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Conforme aponta a tensão lunar com Júpiter e Netuno, tente não deixar que falte diplomacia diante de atritos. A Lua se harmoniza a Saturno e Sol no eixo cotidiano-finanças, o que leva a maior entendimento sobre as demandas práticas e do orçamento, beneficiando a economia doméstica e no trabalho.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Procure não deixar que falte bom senso nas finanças, pois Júpiter e Netuno na área material entram em conflito com a Lua. Você tende a ficar mais criteriosa ao expor sua imagem pessoal com a Lua harmonizada a Saturno e Sol entre o setor social e seu signo, elevando a qualidade das experiências.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Busque não se desgastar. A harmonia lunar com Saturno e Sol entre as áreas familiar e de crise pode lhe trazer capacidade de julgamento sobre os problemas da sua vida. A tensão com Júpiter e Netuno em seu signo tende a alertar para a necessidade de se preservar de dilemas.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

