Horóscopo do dia (09/02): previsão do seu signo para hoje, quarta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, quarta, 9 de fevereiro (09/02); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quarta, 9 de fevereiro (09/02). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é Lua e Júpiter tensionados.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

A harmonia entre Lua e Saturno pode contribuir com o entendimento nas relações humanas. Busque adotar postura discreta à qualidade das interações sociais, já que a tensão entre Lua e Júpiter no eixo comunicação-crise tende a levar você a se envolver em fofocas, discussões e mal-entendidos.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Tente ser disciplinada e definir limites para evitar exageros que possam trazer prejuízos futuros. As emoções podem afetar nas finanças com a Lua na área material, e sua tensão com Júpiter na casa das amizades lhe deixa vulnerável a maiores despesas com as interações sociais. Cuidado!

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

É essencial ter autocrítica. Seu signo recebe o trânsito da Lua, de modo que as emoções afloram com facilidade. Por isso, você tende a sentir vontade de priorizar o que o coração quer, o que afeta a gestão das responsabilidades, dada a tensão com Júpiter no setor do trabalho.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Busque avaliar as situações de forma racional e cultivar postura discreta. A Lua adentra a área de crise e entra em conflito com Júpiter no setor espiritual, o que lhe predispõe a reagir exageradamente diante dos problemas, tornando-os mais complicados do que realmente são.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

A futura harmonia entre Lua e Saturno tende a pedir que você seja seletiva e dar valor ao seu núcleo de confiança. Lua e Júpiter tensionados no eixo social-íntimo podem alertar que é preciso preservar sua individualidade ao se relacionar com as pessoas e não se deixar levar por problemas alheios.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Procure evitar manifestar críticas que prejudiquem suas parcerias, agindo com discrição e profissionalismo, como demanda a harmonia Lua-Saturno. Dada a tensão Lua-Júpiter entre o setor do trabalho e o de relacionamentos, desafios profissionais tendem a testar suas habilidades diplomáticas.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

É necessário ter atenção às suas demandas e usufruir dos prazeres de modo responsável, como aponta a harmonia entre Lua e Saturno. A Lua se dirige para a área espiritual e entra em conflito com Júpiter no setor do cotidiano, podendo lhe fazer fugir da rotina e negligenciar questões do dia a dia.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Tente agir com senso crítico, buscando decisões sensatas, como demanda a harmonia entre Lua e Saturno. Lua e Júpiter em desarmonia no segmento íntimo-social podem dificultar seu bom senso na gestão das prioridades, o que lhe faz negligenciá-las para atender tarefas externas.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Problemas no convívio familiar tendem a ocorrer porque a Lua e Júpiter estão tensionados entre o setor de relacionamentos e o doméstico, afetando a gestão de questões importantes. Mas é possível reverter esse quadro adotando postura diplomática e aberta a acordos, como aponta a harmonia Lua-Saturno.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Conforme pede a harmonia Lua-Saturno, tente ser racional e prática. O cotidiano tende a passar por desafios envolvendo ideias de difícil aplicabilidade e contratempos de entendimento com o entorno, dada a tensão Lua-Júpiter entre as áreas relacionadas à comunicação e as rotinas.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

É preciso controlar os gastos, sendo criteriosa e disciplinada no usufruto dos prazeres, como aponta a harmonia entre Lua e Saturno. Seu bom senso com o lado financeiro pode ficar afetado por causa da tensão entre Lua e Júpiter no segmento material-social. Cuidado com as despesas.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Como sugere a harmonia entre Lua e Saturno, procure ajudar quem precisa, evitando se envolver emocionalmente em certas questões. A Lua ingressa na área familiar, enquanto Júpiter continua o trânsito por seu signo, e a tensão entre ambos tende a lhe fazer se envolver em conflitos.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

