Horóscopo do dia (08/02): previsão do seu signo para hoje, terça

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, terça, 8 de fevereiro (08/02); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, terça, 8 de fevereiro (08/02). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é Lua, Urano, Marte e Vênus harmonizados.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Que tal usar a diplomacia? Ações arrojadas marcam a fase com Lua, Urano, Marte e Vênus harmonizados no circuito material-profissional. Isso pode contribuir com o exercício da criatividade, enquanto que a Lua Crescente fica em conflito com Sol e Saturno, demandando atenção ao administrar as relações.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Procure não deixar faltar senso crítico para encarar os problemas, já que a Lua está na fase crescente e entra em conflito com Sol e Saturno. Lua e Urano unem forças em seu signo e se harmonizam a Vênus e Marte e pode lhe proporcionar experiências gratificantes, elevando a qualidade das ações.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Mais calma ao lidar com o que lhe incomoda, visto que a Lua Crescente entra em conflito com Sol e Saturno, e o momento exige cautela. Aflora o pensamento criativo com Lua, Urano, Marte e Vênus harmonizados no circuito de crise. Já pensou em testar ideias arrojadas para enfrentar as dificuldades?

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Busque respeitar a privacidade alheia e a sua, pois a Lua Crescente entra em conflito com Sol e Saturno. Sua postura pode se revestir de forte desejo em deixar uma marca positiva na vida das pessoas, dada a harmonia entre Lua, Urano, Marte e Vênus no circuito dos relacionamentos.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Cuidado com o impacto de suas ações no ambiente ao seu redor, já que a Lua Crescente entra em conflito com Sol e Saturno. Tente evitar atritos e busque estabelecer acordos. Lua, Urano, Marte e Vênus harmonizados no circuito profissional podem lhe ajudar a ter ideias inovadoras.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

É importante não negligenciar as responsabilidades do dia a dia, pois a Lua está na fase crescente e tensionada a Sol e Saturno. Aflora o desejo de expandir seus horizontes com Lua, Urano, Marte e Vênus harmonizados no circuito social. Você tende a ter vontade de ter experiências fora da rotina.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Procure manter a discrição no trato social. Você poderá querer sair da zona de conforto para viver novas experiências por conta dos movimentos entre Lua, Urano, Marte e Vênus no circuito íntimo. Contudo, é preciso ter cautela para preservar seu bem-estar e o equilíbrio das finanças.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Tente administrar os conflitos com diplomacia, já que a Lua Crescente está em conflito com Sol e Saturno. Os movimentos entre Lua, Urano, Marte e Vênus na área de relacionamentos e de comunicação tende a lhe fazer valorizar as parcerias e também a se rebelar contra vínculos que não fazem sentido.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Procure não se mostrar intolerante com quem pensa diferente, como alerta a Lua Crescente tensionada a Sol e Saturno. Você tende a querer sair da rotina e dinamizar sua vida com os movimentos entre Lua, Urano, Marte e Vênus no eixo cotidiano-material, o que lhe faz valorizar certas ações.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Tente evitar se comprometer com gastos que afetem as finanças, visto a Lua Crescente quadra com Sol e Saturno. Considerando os encontros entre Lua, Urano, Marte e Vênus entre o setor de prazeres e seu signo, uma postura dinâmica e criativa pode lhe acompanhar na gestão prática do cotidiano.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Busque não deixar que o apego e a teimosia afetem mudanças necessárias, como alerta a tensão da Lua Crescente com Sol e Saturno. Busque encarar os fatos sob perspectivas diversas. A vida doméstica tende a ganhar movimento com Lua, Urano, Marte e Vênus aspectados no eixo familiar-crise.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

É preciso evitar mudanças sem planejamento, considerando que a Lua Crescente entra em conflito com Sol e Saturno. Ideias arrojadas e excêntricas podem marcar sua postura, em que Lua, Urano, Marte e Vênus se encontram no eixo comunicação-amizades, favorecendo intercâmbios culturais.

