Horóscopo do dia (07/02): previsão do seu signo para hoje, segunda

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, segunda, 7 de fevereiro (07/02). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o início da Lua crescente.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Procure conversar com seus pares sobre como melhorar a gestão do cotidiano. O momento astrológico se inicia com a Lua Crescente na área material podendo intensificar seu envolvimento com os aspectos práticos da vida, o que demanda consciência dos desafios relacionados ao patrimônio.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Tente se abrir ao diálogo com o entorno para chegar a acordos sobre questões comuns, visto que a Lua chega ao setor comunicativo. Procure se aprimorar para aperfeiçoar e aproveitar as oportunidades, seja para conquistar algo almejado ou superar as dificuldades.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Busque adotar postura prática sobre a vida para otimizar recursos, pois a Lua chega ao setor material. Esta fase tende a trazer oportunidades de mudanças que lhe permitem resolver os problemas para avançar em seus projetos, já que o período inicia com a Lua Crescente na área de crise.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

É preciso valorizar as parcerias, pois com elas você pode ter recursos para seguir sua trajetória, pois a Lua chega ao seu signo. As relações tendem a lhe impulsionar a dar o seu melhor e a superar seus limites, visto que a Lua Crescente na área das amizades.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Procure encarar fragilidades e fazer escolhas difíceis, assim você tende a ter bons resultados. A vida profissional pode ficar em destaque durante este momento, que inicia com a Lua Crescente no setor do trabalho, o que leva ao aprimoramento de sua capacidade de gestão.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Busque se conectar com suas vocações e dar valor às suas parcerias, já que Lua chega ao setor de amizades. Sua visão se amplia a respeito da vida, favorecendo reflexões que lhe ajudam a amadurecer ideias e expurgar fantasmas, considerando a Lua Crescente na área espiritual.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Tente superar seus fantasmas e obstáculos materiais. A Lua Crescente na área íntima pode lhe confrontar com aspectos da sua individualidade. E esse momento tende a trazer oportunidades de revisões e mudanças voltados às suas ambições, já que a Lua chega ao setor profissional.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

É necessário valorizar quem lhe valoriza e agrega valor à sua existência. Momento de aprimorar as experiências pessoais e alcançar maior qualidade de vida, pois a Lua crescente transita na área dos relacionamentos, chegando ao setor espiritual no fim de semana.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Procure estreitar as conversas com o entorno, a fim de fazer melhorias para o bem de todos. Rotinas bem estruturadas podem contribuir com seu bem-estar emocional, já que a fase destaca o trânsito da Lua – crescente, a princípio – entre a área do cotidiano e a íntima.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Tente valorizar os vínculos pessoais, visto que a Lua chega ao setor de relacionamentos. As relações humanas podem despontar como aspectos essenciais nas suas áreas de interesse, pois a Lua Crescente na área social tende a oportunizar articulações que lhe fazem atingir suas metas.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Busque ouvir seus pares e articular ações em conjunto. Seu envolvimento com as questões familiares pode se intensificar com a Lua Crescente na área doméstica. O momento tende a levar a acordos que favorecem o cotidiano, visto que a Lua chega à área ligada às rotinas.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Que tal ter tarefas definidas? Procure melhor aproveitar as oportunidades. Tente mover seu foco para os estudos, intercâmbios e socialização, pois é um bom momento para isso, considerando que entre hoje e domingo a Lua transita entre as áreas comunicativa e social.

