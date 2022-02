Horóscopo do dia (06/02): previsão do seu signo para hoje, domingo

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, domingo, 6 de fevereiro (06/02); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, domingo, 6 de fevereiro (06/02). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a a tensão lunar com Mercúrio e Plutão.

Sobre o assunto Inferno Astral: o que é, quando ocorre e como ele afeta seu signo

Signo: tudo sobre horóscopo e os 12 signos do zodíaco

Horóscopos: entenda as características de cada signo

Previsões 2022: veja o que os astros reservam para o novo ano

O que esperar de 2022? O ano segundo o tarô, a astrologia e a numerologia

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Busque estar preparada para lidar com mudanças. A Lua encontra Urano no setor material, o que ajuda com a economia criativa. Tente ter senso crítico ao lidar com as demandas, principalmente com desafios que tendem a surgir na tensão lunar com Mercúrio e Plutão entre as áreas de trabalho e seu signo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Procure encarar os problemas como chances de autoaprimoramento, pois a Lua se une a Urano em seu signo, o que lhe traz fluidez para o pensamento. As áreas de crise e espiritual se encontram tensionadas pelos aspectos que a Lua forma com Mercúrio e Plutão, fazendo-lhe enfatizar o lado ruim das coisas

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

É preciso valorizar sua privacidade e encarar os contratempos com serenidade, já que Lua e Urano se encontram na área de crise. A tensão lunar com Mercúrio e Plutão entre o setor de amizades e o íntimo pode pedir que você separe o público e o privado. Busque minimizar a interferência alheia.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Visto que a Lua encontra Urano na casa das amizades, tente flexibilizar o pensamento e dar valor às parcerias. Contradições podem operar em seu íntimo com a Lua tensionada a Mercúrio e Plutão no eixo trabalho-relacionamentos. Isso lhe faz criar obstáculos que afetam o andamento das tarefas.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Busque valorizar sua capacidade de ação, já que Lua e Urano se unem no setor do trabalho, dinamizando sua postura. Afloram insatisfações, afetando a gestão das rotinas, considerando a tensão lunar com Mercúrio e Plutão no eixo espiritualidade-cotidiano. Tente não ficar paralisada frente às demandas.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

O recolhimento pode agregar valor à sua existência, pois Lua e Urano se encontram no setor espiritual, o que lhe leva a reflexões transformadoras. A tensão lunar com Mercúrio e Plutão pode apontar incompatibilidades entre demandas íntimas e sociais. Procure ponderar e fazer boas escolhas.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Lua e Urano conjuntos no setor íntimo podem lhe trazer boas ideias. A falta de entendimento nas relações humanas dificultam acordos diante de desafios. O convívio tende a ficar complicado, como alerta a tensão lunar com Mercúrio e Plutão. Busque ser razoável e facilitar as coisas.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Tente se mostrar acessível, pois Lua e Urano conjuntos no setor dos relacionamentos beneficia as parcerias. O dia a dia demanda que você se comunique com qualidade, o que é essencial para se chegar ao entendimento, dada a tensão lunar com Mercúrio e Plutão entre o setor das rotinas e das ideias.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Tente planejar os gastos e valorizar o lado prazeroso do dia, pois o setor do cotidiano recebe o encontro Lua-Urano. Chegou a hora de equilibrar os prazeres da vida com seu orçamento, como alerta a tensão lunar com Mercúrio e Plutão no eixo social-material. Mais cuidado com prejuízos financeiros.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Lua e Urano se encontram no setor social, beneficiando o trato humano. Situações que geram instabilidade familiar podem pedir lucidez e equilíbrio emotivo. Isso é primordial para avaliar os problemas e viabilizar acordos, dada a tensão lunar com Mercúrio e Plutão entre o setor doméstico e seu signo.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Tente buscar serenidade e convívio descontraído com seus pares, já que Lua e Urano se unem no setor familiar. A Lua no setor comunicativo entra em conflito com Mercúrio e Plutão no de crise, podendo evidenciar momento que os obstáculos exigem reflexão e senso crítico.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Procure ser colaborativa e aberta a acordos, pois isso é fundamental para o processo decisório, já que Lua e Urano logo se unem na casa da comunicação. A gestão prática da vida tende a esbarrar em incompatibilidades, considerando a tensão com Mercúrio e Plutão entre o setor material e o de amizades.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos

Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para sábado, 5 de fevereiro (05/02).

Tags