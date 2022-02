Horóscopo do dia (05/02): previsão do seu signo para hoje, sábado

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, sábado, 5 de fevereiro (05/02); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sábado, 5 de fevereiro (05/02). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a Lua em conflito com Marte, Vênus, Mercúrio e Plutão.

Sobre o assunto Inferno Astral: o que é, quando ocorre e como ele afeta seu signo

Signo: tudo sobre horóscopo e os 12 signos do zodíaco

Horóscopos: entenda as características de cada signo

Previsões 2022: veja o que os astros reservam para o novo ano

O que esperar de 2022? O ano segundo o tarô, a astrologia e a numerologia

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Busque cuidar do seu bem-estar e agir com cautela. Você pode sofrer pressão das responsabilidades, já que a Lua entra em conflito com Marte, Vênus, Mercúrio e Plutão entre seu signo e o setor do trabalho. É possível que você se sinta vulnerável a uma crise de nervos e prejudique o trato humano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

É preciso descansar e se cuidar. Expectativas frustradas afetam seu equilíbrio emotivo e sua autoconfiança, considerando que a Lua na área de crise entra em tensão com Marte, Vênus, Mercúrio e Plutão no setor espiritual. Busque não se forçar a resoluções importantes.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Procure esperar os ânimos se acalmarem para então lidar com pendências. As relações pessoais podem ficar sujeitas a desentendimentos com a Lua tensionada a Marte, Vênus, Mercúrio e Plutão no eixo amizades-íntimo. Por isso, busque ter tolerância e diplomacia, sem pressionar a si ou aos outros.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Procure evitar reações emocionais, buscando transmitir equilíbrio ao entorno. Questões complexas associados ao trabalho tendem a abalar suas parcerias, levando a conflitos, dada a tensão lunar com Marte, Vênus, Mercúrio e Plutão no eixo profissional-relacionamentos.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

É fundamental cuidar do seu bem-estar antes de encarar os desafios. Esse momento é influenciado pela tensão da Lua com Marte, Vênus, Mercúrio e Plutão no eixo espiritual-saúde, por isso atenção para que as dificuldades não lhe fragilizem a ponto de prejudicar sua autoconfiança e seu bem-estar físico.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Procure definir prioridades e não fugir delas, agindo de modo diplomático quando seus interesses conflitarem com o entorno. A tensão lunar com Marte, Vênus, Mercúrio e Plutão pode apontar incompatibilidades entre a vida íntima e a social que merecem atenção. Cuidado com prejuízos!

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Tente não se deixar desestruturar. As relações que se desenvolvem no dia a dia tendem a passar por uma fase de fragilidade com a Lua tensionada a Marte, Vênus, Mercúrio e Plutão, pois ressentimentos podem aflorar em meio às adversidades, o que acaba dificultando o convívio.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Que tal cultivar discrição? A comunicação tende a apresentar tom dramático motivado pela tensão lunar com Marte, Vênus, Mercúrio e Plutão, o que afeta a gestão das rotinas e suas parcerias de trabalho. Cuidado ao externar suas insatisfações. Palavras também ferem.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Busque avaliar o impacto de suas ações a longo prazo. Os aspectos tensos que a Lua forma com Marte, Vênus, Mercúrio e Plutão no eixo social-material podem alertar que é necessário controlar os gastos e usufruir do lazer com responsabilidade. Procure fugir dos excessos.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

É provável que você reaja de modo explosivo nesta fase. Além disso, a vida familiar pode passar por momentos de fragilidade, dada a tensão lunar com Marte, Vênus, Mercúrio e Plutão entre o setor doméstico e seu signo. Busque ter inteligência emotiva para lidar com os desafios e com as pessoas.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Procure evitar extravasar suas frustrações por meio do discurso, buscando outras formas que não prejudiquem sua imagem. Os desafios poderão ser processados sob grande carga emotiva, dada a tensão lunar com Marte, Vênus, Mercúrio e Plutão entre o setor comunicativo e o de crise.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Tente não se deixar levar pela pressão externa e busque privilegiar seu bem-estar. A tensão da Lua na área material com Marte, Vênus, Mercúrio e Plutão na de amizades persiste, pedindo prudência social. É preciso de estabelecer limites que lhe ajudem a se preservar.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos

Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para sexta, 4 de fevereiro (04/02).

Tags