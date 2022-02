Horóscopo do dia (04/02): previsão do seu signo para hoje, sexta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, sexta, 4 de fevereiro (04/02); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sexta, 4 de fevereiro (04/02). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão lunar com Marte e Vênus.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Procure relaxar a postura e administrar os desafetos de modo diplomático, em vez de ficar na defensiva. A Lua ingressa em seu signo e entra em conflito com Marte e Vênus no setor profissional, podendo alertar quanto a desafios de vaidade prejudicando o trabalho coletivo e o seu desempenho.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Tente buscar equilíbrio emotivo para enfrentar os desafios ou sua lucidez pode ficar comprometida, fazendo-lhe agir precipitadamente. Desafios tendem a desencadear em você reações dramáticas, pois a Lua adentra a área de crise e fica em conflito com Marte e Vênus no setor espiritual.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Tente acalmar os ânimos. Busque saie da defensiva e atuar com diplomacia para resolver possíveis conflitos. A Lua entra em conflito com Marte e Vênus nos setores íntimo e de amizades, o que tende a tornar o dia cheio de atritos com o entorno por devido a intolerância e egos feridos.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

É fundamental ser ético, sobretudo quando as oportunidades demandam conflitos. Disputas territoriais e egos feridos tendem a abalar parcerias profissionais, já que a Lua adentra o setor do trabalho e fica em conflito com Marte e Vênus na casa dos relacionamentos. Tente evitar competitividade nociva.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Que tal zelar por hábitos saudáveis? É possível que você sinta os desafios de maneira mais dramática. Isso tende a desestabilizar sua autoestima e seu bem estar-físico, como aponta a tensão lunar com Marte e Vênus entre o setor espiritual e o da saúde. Busque cultivar serenidade.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

As demandas sociais poderão ser mais intensas. Sendo assim, procure dar limites com diplomacia. Os aspectos tensos que a Lua forma com Marte e Vênus entre os setores íntimo e social tendem a evidenciar a necessidade de zelar por privacidade e evitar se envolver em dramas alheios.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Nesta fase a pressão pode ser maior, o que alimenta o estresse e dá vazão a conflitos interpessoais. Tente cultivar autocontrole e diplomacia, inclusive para buscar soluções para os problemas. A vida doméstica tende a se desestabilizar frente à tensão lunar com Marte e Vênus no eixo relacionamentos-família.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Momento de agir com discrição e calma, pois a precipitação pode afetar os resultados. A Lua ingressa no setor do cotidiano e entra em conflito com Marte e Vênus na casa da comunicação, fazendo-lhe reagir de modo dramático diante dos desafios. Tente não se deixar desestabilizar.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Você precisará controlar melhor os gastos financeiros e agir com cautela na exposição da imagem pública. Isso porque nesta fase a Lua se desloca pela área social, despertando em você o desejo de vivenciar livremente situações prazerosas que lhe tirem da rotina.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Tente não perder a calma e busque encarar os desafios com imparcialidade. Você tende a ficar mais sensível aos acontecimentos familiares com a Lua ingressando no setor doméstico. Cuidado para não se desestabilizar e reagir de modo impudente e dramático durante esta fase.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Sabedoria é fundamental para encontrar soluções. Ingressando na área comunicativa, a Lua entra em conflito com Marte e Vênus no setor de crise, sugerindo transbordamento de emoções relacionado a situações difíceis de lidar. Por isso. Procure não se deixar abater facilmente.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Busque evitar misturar amizades com finanças, a fim de evitar prejuízos. A Lua transita pela área material e fica em tensão com Marte e Vênus na área das amizades, podendo lhe alertar sobre conflitos territoriais ou mesmo ao excesso de generosidade com os entes queridos.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

