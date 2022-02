Horóscopo do dia (03/02): previsão do seu signo para hoje, quinta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, quinta, 3 de fevereiro (03/02); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quinta, 3 de fevereiro (03/02). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a Lua encontrando Júpiter e Netuno.

Sobre o assunto Inferno Astral: o que é, quando ocorre e como ele afeta seu signo

Signo: tudo sobre horóscopo e os 12 signos do zodíaco

Horóscopos: entenda as características de cada signo

Previsões 2022: veja o que os astros reservam para o novo ano

O que esperar de 2022? O ano segundo o tarô, a astrologia e a numerologia

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Que tal seguir confiante e tranquila? Sua intuição tende a ficar bem forte, o que lhe ajuda a superar as dificuldades e a se posicionar de modo a evitar complicações, pois a Lua encontra Júpiter e Netuno no setor de crise. Você tende a aprender muito com suas experiências.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Tente aproveitar para fortificar os vínculos pessoais, usando as redes online para chegar a quem está longe. A Lua encontra Júpiter e Netuno na área de amizades, podendo despertar acolhimento e solidariedade nas relações humanas, dada a empatia e a generosidade que marcam presença.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Os benefícios tendem a ultrapassar ganhos materiais e isso se reflete em gratificação em servir a causas importantes. Momento de usar a criatividade para aperfeiçoar seu desempenho profissional. Procure aproveitar as oportunidades, pois seu pensamento intuitivo pode lhe ajudar.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Chegou a hora de refletir sobre os significados profundos de suas experiências. Lua encontra Júpiter e Netuno no setor espiritual, despertando sinergia emotiva nas relações humanas. É possível que você se mostre mais altruísta e disposta a se comprometer com ações voltadas ao bem comum.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

As adversidades tendem a ser vivenciados de modo sereno, revelando sua capacidade de renovação em meio a crises. O encontro entre Lua, Júpiter e Netuno pode elevar sua confiança no círculo íntimo, por conta do comprometimento que você demonstra na relação com o entorno imediato.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Sua busca por realização pessoal tende a estar atrelada à felicidade das pessoas que estima, levando-lhe a se dedicar a elas com prestatividade e devoção, dado o encontro da Lua com Júpiter e Netuno no setor de relacionamentos. Procure estimular seus afetos a serem proativos e a assumirem suas responsabilidades.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

As parcerias de trabalho pode fluir com prazer e muita cumplicidade. A Lua encontra Júpiter e Netuno no setor do cotidiano, destacando seus talentos criativos na gestão do dia a dia e sua simpatia no trato interpessoal, o que torna o compartilhamento de tarefas mais agradável.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

As redes virtuais podem se mostrar um meio eficaz de intercâmbio criativo, por isso busque fazer bom uso. Você tende a se sentir mais generosa com a Lua encontrando Júpiter e Netuno no setor social. Tente articular suas ideias de modo prazeroso e fortificar seu círculo de amizades.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Procure buscar conexão com os conviventes, compartilhando com eles as tarefas do dia a dia, os prazeres, reflexões e tudo o que gerar cumplicidade. O cuidado com a vida doméstica e os entes queridos tende a se elevar, dado o encontro entre Lua, Júpiter e Netuno na área da família.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

É preciso apostar no intercâmbio com o entorno. O encontro entre Lua, Júpiter e Netuno no setor comunicativo pode lhe trazer empatia, favorecendo o entendimento e a cumplicidade com os outros. A troca de ideias agrega valor aos projetos em curso e contribuir com sua bagagem cultural.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

O altruísmo tende a lhe fazer compartilhar vitórias, tendo controle nos gastos. A Lua unida a Júpiter e Netuno no setor material pode sugerir prosperidade nos empreendimentos. Por isso, procure otimizar recursos com criatividade, buscando oportunidades de ganhar dinheiro e superar desafios.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Há pouca diferença entre o idealismo e a ilusão. Sendo assim, busque exercitar a autocrítica e ter foco na linha tênue entre o idealismo e a ilusão. Sensibilidade, intuição e senso de oportunidade apurado lhe guiam em sua jornada com a Lua conjunta a Júpiter e Netuno em seu signo.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

Mais sobre signos

Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para quarta, 2 de fevereiro (02/02).

Tags