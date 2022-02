Horóscopo do dia (02/02): previsão do seu signo para hoje, quarta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, quarta, 2 de fevereiro (02/02); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quarta, 2 de fevereiro (02/02). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é Lua e Júpiter em harmonia.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Que tal valorizar os momentos de introspecção para nutrir sua autoestima? Isso pode lhe dar energia para seguir adiante. Lua e Júpiter unem forças na área de crise e tendem a lhe trazer postura mais confiante frente aos os obstáculos, o que contribui para que você crie oportunidades.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Sua relação com o entorno pode ficar mais agradável, o que tende a levar à redescoberta de afinidades que guiam as atividades em grupo. Afloram jovialidade e generosidade com Lua e Júpiter em harmonia no setor das amizades, contribuindo com o bem-estar emocional.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

O olhar próspero pode ajudar com ganhos coletivos e individuais, favorecendo suas parcerias e atraindo colaborações. O encontro entre Lua e Júpiter tende a promover despertar vocacional que fortifica seu desempenho no trabalho. Isso lhe deixa mais confiante para aproveitar as oportunidades.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Tente diversificar suas fontes de pesquisa e expandir seus horizontes. Lua e Júpiter se encontram e unem forças na área espiritual, podendo dar amplitude a seus ideais de vida. A vontade de aprender tende a ficar melhor, dando outra dimensão aos projetos em desenvolvimento.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Neste momento você tende a sentir vontade de buscar melhorias para o cotidiano. Identificar o que precisa ser mudado é um ótimo ponto de partida. O encontro de Lua e Júpiter pode trazer descontração na vida íntima, deixando seus amigos à vontade com a sua presença.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Você se mostra mais confiante nesta fase ao dar e receber afeto. É possível que fique mais disponível, deixando as pessoas à vontade. Momento repleto de encanto e entusiasmo nas relações pessoais, pois o encontro entre Lua e Júpiter pode trazer mais vigor aos fatores de aproximação.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

As parcerias fluem bem e são motivadas pelo desejo de colaboração mútua. O dia a dia se reveste de descontração com Lua e Júpiter em harmonia no setor das rotinas. Isso lhe faz desempenhar suas funções com força de vontade e o olhar voltado às oportunidades de melhorar.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Busque interagir com quem lhe interessa e as conversas vão fluir muito bem. Fase oportuna para os prazeres culturais. Seu carisma tende a chamar atenção com Lua e Júpiter em harmonia no setor social, favorecendo sua imagem tanto na esfera privada quanto na pública.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

A generosidade tende a ser sentida e você terá prazeres ligados às demandas do dia a dia em grupo. O ambiente familiar pode se harmonizar com o encontro Lua-Júpiter. Procure ter convívio aprazível com do entorno imediato, em casa ou no ambiente de trabalho e estudantil.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Que tal dar valor ao aprendizado? Lua e Júpiter se encontram e unem forças na área comunicativa, destacando seu lado carismático e sua capacidade de articulação interpessoal. A prosperidade pode ser alcançada ao trocar ideias com outras pessoas, que lhe abram portas.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Momento favorável materialmente, já que Lua e Júpiter se encontram no setor relacionado às finanças. Com isso, você pode ter ganhos efetivos e resoluções que lhe ajudem a resolver problemas ligados ao patrimônio. Procure atuar de forma prática e versátil na gestão de recursos.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

É preciso aproveitar o momento. Certos aspectos da sua personalidade tendem a se fazer presentes com Lua e Júpiter harmonizados em seu signo. Você poderá conquistar as pessoas por isso e contribui para que cause boa impressão. Essa evidência positiva lhe deixa confiante para lutar pelo que quer.

