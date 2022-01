Horóscopo do dia (28/01): previsão do seu signo para hoje, sexta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, sexta, 28 de janeiro (28/01); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sexta, 28 de janeiro (28/01). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão entre Lua e Netuno.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Repouso e relaxar o corpo e a mente são essenciais. A disputa que Lua e Netuno estabelecem entre as áreas espiritual e de crise pode sugerir fase em que suas fraquezas vêm à tona, prejudicando o funcionamento saudável do seu corpo e também seu equilíbrio emotivo.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Tente optar por descansar com companhias seletas. Lua e Netuno tensionados pode destacar instabilidade emocional que afeta sua espontaneidade e em como você interage socialmente. Agradar pode não ser fácil, por isso busque não se esforce e não criar expectativas quanto aos outros.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

É essencial resiliência e dedicação para não perder a motivação. A Lua transita pela área de relacionamentos, enquanto que Netuno se desloca no setor do trabalho, e a tensão entre ambos pode mostrar empecilhos entre suas vocações e o que o meio profissional oferece.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

É necessário redimensionar a programação de atividades para que não afetem seu bem-estar. Mesmo que as responsabilidades falem mais alto, tente não deixar de descansar. A tensão entre Lua e Netuno pode sugerir sobrecarga de atividades que faz você se sentir exausta.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

A tensão formada com Netuno aponta equívocos. Por isso, é preciso ter atenção e disciplina ao gastar. Deslocando-se para sua área social, a Lua tende a lhe influenciar a se mostrar despreocupada e suscetível a negligenciar questões básicas, como a saúde financeira.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Busque praticar a empatia com o entorno, visto que o momento astrológico demanda que você olhe para o outro. Lua e Netuno estão em tensão entre as áreas familiar e de relacionamentos, o que pode sugerir frustrações no convívio e possíveis conflitos interpessoais.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

A tensão com Netuno pode lhe predispor a idealizações que contrastam com as possibilidades desta fase. Sendo assim, é fundamental ter foco e senso crítico. O trânsito da Lua sobre sua área comunicativa tende a apontar carga emocional relevante na sua forma de externar as ideias.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Atenção para que a generosidade não afete suas finanças, pois a tensão com Netuno pode lhe predispor a se doar para os outros em detrimento de si mesma. A passagem da Lua pela área material tende a lhe deixar disposta a usar recursos financeiros em prol do bem-estar das pessoas queridas.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

É possível que a qualidade da convivência seja abalada, trazendo contratempos na condução de afazeres importantes. Procure superar as decepções e agir com inteligência. Incidindo sobre seu signo, a Lua se aspecta de forma tensa com Netuno na área familiar, podendo sugerir falta de sinergia.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

A superação dos problemas depende de articulação com o entorno. Lidar com situações indefinidas pode despertar inseguranças, como indica a tensão Lua-Netuno entre as áreas de crise e comunicativa. Busque não permitir que suas dúvidas prejudiquem o raciocínio e a capacidade de negociação.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Ainda que você se desaponte com o entorno, procure evitar alimentar ressentimentos. Nesta fase, Lua e Netuno tensionados entre as áreas de amizades e material tendem a evidenciar incompatibilidades nas relações humanas e isso pode prejudicar o andamento dos afazeres

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Procure não se deixar desanimar, já que a força de vontade é essencial para manter os projetos vivos. Lua e Netuno tensionados entre o setor do trabalho e seu signo podem destacar defasagem entre as expectativas profissionais e os resultados alcançados, gerando decepções.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

