Horóscopo do dia (26/01): previsão do seu signo para hoje, quarta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, quarta, 26 de janeiro (26/01); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quarta, 26 de janeiro (26/01). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é Saturno e Urano tensionados.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Como alertam Saturno e Urano tensionados, tente evitar agir sem analisar profundamente suas opções. Os trânsitos de Lua e Netuno formam um aspecto harmonioso no circuito de crise, promovendo fortalecimento interior e lhe ajuda a encarar com firmeza as dificuldades da vida.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Procure evitar depositar nos outros expectativas fora da realidade, como alertam Saturno e Urano tensionados. A solidariedade pode aflorar nos relacionamentos, o que contribui com o fortalecimento da rede de confiança devido a harmonia Lua-Netuno no eixo relacionamentos-amizades.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Tente encarar os problemas de forma objetiva, como alertam Saturno e Urano tensionados. O emprego de recursos alternativos pode lhe gerar bons resultados na condução do afazeres práticos, já que Lua e Netuno aspectados no circuito do trabalho promovem salto criativo no dia a dia.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

É preciso não subestimar a complexidade de desafios, como aponta a tensão com Saturno e Urano. Lua e Netuno se harmonizam entre as áreas social e espiritual e indica que seu olhar perante a vida tende a se transformar, fazendo-lhe extrair significados de simples acontecimentos.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Busque exercitar o senso crítico para encarar desafios profissionais, como alerta a tensão lunar com Saturno e Urano. A Lua transita pela área familiar e fica em harmonia com Netuno e pode lhe fazer entender as necessidades emocionais do entorno que lhe cercam, pois a empatia se faz presente.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

O momento astrológico tende a lhe lembrar da necessidade de não perder o foco na gestão das responsabilidades, pois há tendência à distração. Tente criar sintonia emotiva com as pessoas e promover ações criativas em grupo, como apontam Lua e Netuno harmonizados no eixo comunicação-relacionamentos.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Busque evitar que a empolgação lhe leve fazer investimentos de risco. O circuito material-cotidiano está harmonizado pela cooperação entre a Lua e Netuno, sugerindo momento em que seus talentos tendem a se fazer presentes e permitem usos diferenciados para os recursos.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Procure não se deixar explorar, identificando situações abusivas, como sinalizam Saturno e Urano tensionados à Lua. Sendo assim, tente exercitar o senso crítico. A fase tende a deixar você mais sensível para as necessidades alheias e despertar seu lado generoso.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

É preciso administrar prazos difíceis. Lua e Netuno tendem a apontar fortalecimento emotivo e boa intuição no enfrentamento dos problemas. Entretanto, procure se cercar de informações precisas para lidar com processos delicados, como alertam Saturno e Urano tensionados.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Busque não deixar de lado os aspectos práticos da vida e não misturar finanças e relacionamentos. A área de amizades e a comunicativa se harmonizam, despertando não só sua empatia, como também solidariedade. É provável que você sinta mais sintonia em seu grupo social.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Tente não se sobrecarregar de tarefas, devido a Saturno e Urano tensionados. A vivência profissional pode estar ligada ao exercício de seus talentos e a abordagens criativas quanto às dificuldades, considerando a cooperação entre Lua e Netuno nos setores de trabalho e material.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Atenção para que a subjetividade aflorada não afete sua racionalidade, como alerta a tensão com Saturno e Urano. Lua e Netuno se harmonizam entre o setor espiritual e seu signo, podendo lhe motivar como ser humano e sugerir experiências que promovam autoconhecimento.

