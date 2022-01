Horóscopo do dia (25/01): previsão do seu signo para hoje, terça

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, terça, 25 de janeiro (25/01); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, terça, 25 de janeiro (25/01). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão lunar com Sol, Mercúrio, Saturno e Urano.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Procure dar atenção às finanças e aos relacionamentos, devido à tensão lunar com Sol, Mercúrio, Saturno e Urano. A Lua está na fase minguante e passa pelo setor ligado à vida íntima e ao patrimônio, o que pede revisões sobre hábitos e comportamentos que não fazem mais sentido.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Tente identificar os pontos conflitantes e aqueles que podem ser potencializados. As parcerias profissionais e os vínculos pessoais vivem um processo de revisão e mudança com a Lua Minguante no setor de relacionamentos, tensionada a Sol, Mercúrio, Saturno e Urano.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Devido à tensão lunar com Sol, Mercúrio, Saturno e Urano, busque ser diplomática com o entorno. O setor relacionado às rotinas e à saúde recebe o trânsito da Lua Minguante, pedindo atenção com questões do cotidiano. Momento de combater excessos e aperfeiçoar a qualidade do dia a dia.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

É importante refletir sobre como os desafios coletivos afetam a vida privada antes de buscar soluções. A vida em comunidade tende a passar por fase de revisão com a Lua Minguante no setor social e tensionada a Sol, Mercúrio, Saturno e Urano. Busque se recolher para avaliar bem o cenário.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Procure buscar serenidade e privacidade. A vida familiar tende a passar por instabilidade com a Lua minguante no setor doméstico. Cuidado, pois isso poderá trazer impacto em outras áreas da sua vida, já que o referido astro forma aspectos tensos com Sol, Mercúrio, Saturno e Urano.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Tente não ter pressa em fazer acordos, pois a tensão lunar com Sol, Mercúrio, Saturno e Urano prejudica seu entendimento com o entorno. A Lua Minguante no setor comunicativo tende a pedir que você mantenha a discrição sobre suas emoções para melhorar sua postura nas relações.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Busque adotar a ideia de ser mais cautelosa para combater o consumismo em excesso. O setor material recebe a Lua Minguante, que se encontra tensionada a Sol, Mercúrio, Saturno e Urano, destacando que é preciso conter despesas e revisar o que impacta na saúde financeira.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Procure valorizar o recolhimento, buscando avaliar o cenário. A Lua Minguante em seu signo se estressa com Sol, Mercúrio, Saturno e Urano, o que pede processo de autoanálise que lhe ajude a descobrir o que deve ser aprimorado em sua vida, incluindo sua postura.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

A tensão lunar com Sol, Mercúrio, Saturno e Urano tende a exigir discrição, a fim de preservar a intimidade. O trânsito da Lua Minguante no setor de crise pode ser favorável para refletir sobre como você vem enfrentando os desafios, buscando identificar equívocos e definir os próximos caminhos.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Insatisfações tendem a aflorar devido a tensão lunar com Sol, Mercúrio, Saturno e Urano, mas procure ser discreta e imparcial. A casa das amizades recebe a Lua Minguante, o que lhe faz se questionar sobre a relevância de alguns relacionamentos em sua vida e a rever sua postura.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Tente não tomar decisões imprudentes, pois qualquer movimento deve ser amadurecido. Insatisfações profissionais tendem a surgir com a Lua Minguante no setor do trabalho, fazendo-lhe refletir, a fim de identificar falhas de percurso e definir mudanças de estratégia.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Imediatista quanto a mudanças não é recomendável. Afloram questionamentos existenciais com a Lua Minguante no setor espiritual. Busque manter bons hábitos para evitar ações indevidas que possam abalar sua imagem, devido à tensão com Sol, Mercúrio, Saturno e Urano.

