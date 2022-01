Horóscopo do dia (24/01): previsão do seu signo para hoje, segunda

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, segunda, 24 de janeiro (24/01); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, segunda, 24 de janeiro (24/01). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a retrogradação de Mercúrio.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

As parcerias podem ganhar corpo com a Lua no eixo relacionamentos-profissão. Esta fase tende a despertar proatividade e lhe beneficiar frente a concorrências e prazos. O retorno de Mercúrio a este setor, devido à sua retrogradação, demanda revisões, a fim de evitar problemas.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

O momento astrológico tende a favorecer revisões estratégicas que lhe ajuda a impulsionar seus projetos de vida, considerando o ingresso de Marte na área espiritual e o retorno de Mercúrio a este setor, em decorrência de sua retrogradação, que fortalece esse fluxo.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Tente se controlar e rever prioridades, aproveitando a retrogradação de Mercúrio ao mesmo setor e o deslocamento da Lua do setor social ao da vida privada. O momento inicia com o trânsito de Marte na área íntima, despertando seus instintos e lhe confrontando com suas paixões.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Busque fortalecer o círculo de confiança, superando obstáculos e buscando acordos. Seu foco se direciona para as parcerias que se desenvolvem em meio à rotina, por conta do trânsito lunar entre o setor familiar e o de relacionamentos, recebendo Marte e Mercúrio retrógrado.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Momento de se articular com seus pares. O cotidiano pode ficar no centro das suas reflexões, o que oportuniza o aperfeiçoamento dos processos de diálogo e das ações em curso, pois a Lua transita entre o setor comunicativo e das rotinas, este último recebendo Marte e Mercúrio retrógrado.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

A Lua no segmento material-prazeres tende a oportunizar o exercício da economia criativa. Este momento astrológico pode melhorar sua relação com a coletividade, embora o retorno de Mercúrio retrógrado a este setor demande reflexões para que você eleve a qualidade das experiências.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Procure conciliar seus interesses com os de seus conviventes. O céu da semana tende a direcionar seu olhar para a vida doméstica, área que recebe os trânsitos de Marte e de Mercúrio retrógrado. Momento de analisar assuntos pendentes e estabelecer novas ações.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Tente se aprimorar antes de se expor para o entorno, já que a Lua transita no eixo crise-comunicação. Momento voltado ao amadurecimento de ideias e ao fortalecimento da capacidade de diálogo, pois o setor comunicativo recebe o trânsito de Marte e o de Mercúrio retrógrado.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Busque se juntar com seus pares em prol de boas práticas, devido à Lua no eixo amizades-material. O momento astrológico pode lhe deixar decidida a ir atrás de suas ambições, embora Mercúrio retrogradando a esse mesmo setor pede que você mantenha plano de ações para evitar equívocos.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

É preciso se organizar, buscar recursos e defender seus interesses, já que a Lua transita entre o setor do trabalho e seu signo. A fase inicia com Marte em seu signo, o que lhe traz garra e determinação, enquanto que Mercúrio retrógrado pode levar a reexaminar prioridades.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Os movimentos precisam ser estruturados. Pode haver superação de desafios que envolve autoconhecimento e plano estratégico que lhe permita agir com segurança, visto que a Lua transita entre a área espiritual e a de crise, esta última também recebendo Marte e Mercúrio retrógrado.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Como aponta a Lua no eixo intimidade-amizades, tente fortalecer seu círculo de confiança. É importante aperfeiçoar sua relação com o entorno, de forma a promover união e evitar atritos, já que a área de amizades recebe Marte e Mercúrio, este último em retrogradação.

