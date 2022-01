Horóscopo do dia (21/01): previsão do seu signo para hoje, sexta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, sexta, 21 de janeiro (21/01); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sexta, 21 de janeiro (21/01). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é Júpiter e Netuno tensionados.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Como alertam Júpiter e Netuno tensionados, procure evitar agir por impulso na tentativa de resolver os problemas. O dia a dia pode se revestir de prazeres e ações criativas com Lua, Vênus e Urano em grande trígono nas áreas da rotina, do trabalho e dos recursos materiais.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Busque evitar que o foco no global afete o individual, como aponta a tensão com Júpiter e Netuno. As atenções tendem a se voltar para o bem-estar comunitário, já que o trígono formado por Lua, Vênus e Urano nas áreas social, espiritual e seu signo fortifica o engajamento coletivo.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Júpiter e Netuno tensionados podem alertar para a necessidade de se libertar de ilusões. O meio doméstico tende a se mostrar fértil para o pensamento criativo e o usufruto afetivo, como sugere o trígono formado por Lua, Vênus e Urano entre as áreas familiar, íntima e de crise.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Cuidado com utopias. O trígono formado por Lua, Vênus e Urano no eixo comunicação-relacionamentos-amizades tende a promover importante articulação intelectual e criativa que gera bem-estar coletivo, além de propostas originais a serem aplicadas no seu dia a dia.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Tente evitar especulações financeiras. Seu desempenho profissional e no cotidiano pode se revestir de originalidade, o que lhe permite agregar significados especiais aos frutos de sua dedicação, como aponta o grande trígono entre Lua, Vênus e Urano no segmento material-cotidiano-trabalho.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Busque neutralizar rancor com generosidade. O grande trígono entre Lua, Vênus e Urano tende a despertar otimismo e jovialidade, fazendo-lhe encarar os acontecimentos como experiências de aprendizado, mesmo que a tensão com Júpiter e Netuno prejudique o trato humano.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Júpiter e Netuno tensionados à Lua demandam hábitos saudáveis. Busque ficar atenta. Procure organizar aspectos do dia a dia que promovem bem-estar, devido ao trígono entre Lua, Vênus e Urano nas áreas de crise, familiar e íntima, que desperta prazeres na vida privada.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Devido à tensão lunar com Júpiter e Netuno, tente ser criteriosa na exposição da sua imagem. O trígono que conecta Lua, Vênus e Urano no segmento amizades-comunicação-relacionamentos tende a dinamizar a interação com o entorno, o que leva a trocas culturais, diversão e companheirismo.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Procure dar atenção às necessidades familiares, devido a Júpiter e Netuno tensionados. Aflora a criatividade no dia a dia, o que lhe permite conciliar lazeres e responsabilidades, conforme sugere o trígono entre Lua, Vênus e Urano no eixo profissional-material-cotidiano.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Busque se afastar de conflitos ideológicos, como alertam Júpiter e Netuno tensionados, sabendo conviver com a diversidade. Generosidade e sociabilidade marcam presença com Lua, Vênus e Urano aspectados em grande trígono entre a área espiritual, seu signo e o setor social.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

É preciso evitar gastos como compensação emocional, como alertam Júpiter e Netuno tensionados. Prazeres íntimos afloram em meio ao recolhimento afetivo com o trígono entre Lua, Vênus e Urano no circuito da vida privada e de crise. A paz interior pode lhe ajudar a encarar os problemas com otimismo.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Tente não negligenciar sua individualidade, como sinaliza a tensão com Júpiter e Netuno em seu signo. Sua felicidade pode se conectar ao bem-estar dos afetos, o que lhe faz a se dedicar às pessoas que ama, visto o trígono formado por Lua, Vênus e Urano no eixo relacionamentos-amizades-comunicação.

