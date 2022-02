BBB 22: Eliezer beija Natália mesmo estando com herpes

Vyni que estava no momento do beijo chegou a alertar os dois, mas eles continuaram os beijos

Na última quarta-feira, 9 de fevereiro, aconteceu a festa da líder Jade no BBB 22. O evento rendeu mais um beijo entre os brothers do reality: Eliezer e Natália ficaram pela primeira vez. A situação gerou preocupação, já que Eliezer estava ficando com Maria nas últimas festas. Os amigos do empresário também alertaram que ele está com herpes, infecção transmitida através da saliva.

Eliezer e Natália trocaram beijos no quarto grunge, na frente de Vyni e Jessilane. Ao ver, Vyni alertou: "Coragem dela, ele tá com herpes". Natália começou a rir. "Você quebrou o clima, né cara?", disse a Vyni, mas logo em seguida continuou o beijo. "É uma cena que eu não queria ter visto", declarou o cearense. Mesmo assim, ele e Jessilane continuam no quarto, fazendo comentários sobre os beijos e em um dos momentos Vyni chega a cantar. Nesse momento, Natália e Eliezer interrompem o beijo e começam a rir. "Gente, não tem como beijar com vocês por perto", reclamou.

Após a situação, Vyni e Eliezer conversaram no quarto lollipop. O cearense alertou o publicitário de que Maria poderia ficar chateada com o beijo, já que os dois haviam ficado nas últimas festas. Em seguida, Maria entra no quarto e os dois contam o que aconteceu. No entanto, a sister não demonstra ter ficado chateada. "Não tem nenhum problema. Só fico preocupada por você estar com herpes e ela não ter ligado", afirma.

E o Vyni que está mais preocupado do Eli ter beijado a Natália que a própria Maria? #BBB22 pic.twitter.com/jzlHK4NGZA — POPTime #BBB22 (@siteptbr) February 10, 2022

"Aqui nessa casa está tudo acumulado e a gente começa a sentir saudades de várias coisas. Eu já vi ela perto de você e de outros caras e está tudo bem. (...) Você está preocupado, mas não tem nada de mais. Foram duas pessoas solteiras, num confinamento, com um pouco de álcool", tranquilizou. Apesar da fala da sister, Eliezer explicou que estava preocupado porque iria votar em Natália no próximo paredão. Os dois haviam brigado no último jogo da discórdia.

Vyni insistiu que o brother deveria impor limites. "Isso é pra você aprender a não ser tão permissivo com as pessoas. Na semana passada, você falou sobre aprender a dizer não e você precisa aprender a dar limites. Eu perguntei se você faria de novo e você disse que não, independente do que Maria falou", aconselhou. "Saiba dar limites. Saiba dizer não, saiba frear as pessoas. Você tem 32 anos e não precisa que duas pessoas, uma de 21 e outra de 24 anos, fale isso", pontuou.

