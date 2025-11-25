Enquete Uol A Fazenda 17: quem sai hoje? (25/11)

Enquete Uol A Fazenda 17: Roça supresa tem cenário dividido; quem sai?Roça surpresa em A Fazenda 17 tem eliminação hoje. Enquete Uol aponta quem deve sair: Maria Caporusso, Kathy Maravilha ou Fabiano Moraes?
A roça surpresa de A Fazenda 17, formada na noite de domingo, 23, colocou Kathy Maravilha, Fabiano Moraes e Maria Caporusso na berlinda, e o público já começou a reagir.
A votação oficial foi aberta ao vivo nessa segunda-feira, 24, por Adriane Galisteu, com eliminação marcada para hoje, terça-feira, 25.
Saiba como foi a dinâmica da roça surpresa e veja parciais da enquete Uol.
A Fazenda 17: como foi a dinâmica que definiu a escolha dos peões
Para definir os três roceiros, os peões participaram de um jogo de plaquinhas com “matérias rurais”: cada participante sorteado apontava outro para receber a plaquinha, segundo quem combinava mais com aquele tema.
O que parecia uma brincadeira inofensiva se tornou o mecanismo de indicação para a roça especial, ninguém esperava que essa corrente definiria os mais vulneráveis da semana.
Essa mecânica, aparentemente simples, acabou colocando Kathy, Fabiano e Maria na roça surpresa sem que eles soubessem da consequência imediata.
Como foi a dinâmica surpresa das placas
Na segunda rodada da dinâmica, Carol iniciou entregando a plaquinha de História para Creo. Em seguida, Creo deu Estatística para Rayane, que escolheu Carol para receber Geografia. Carol retomou a vez e chamou Saory para reiniciar o ciclo, entregando a ela a matéria Artes.
A sequência continuou: Saory passou Artes para Mesquita; Mesquita destinou Informática a Tamires; Tamires deu Física para Duda; Duda entregou Educação Ambiental a Saory.
Novamente com a palavra, Saory escolheu Dudu para recomeçar a rodada. Ele deu Biologia para Walério; Walério entregou Português a Toninho; e Toninho finalizou distribuindo Matemática para Dudu Camargo.
Enquete Uol A Fazenda 17: quem deve sair?
A enquete extraoficial do público já indica uma disputa acirrada entre os roceiros. Com 209.593 votos até a produção desta matéria, o resultado parcial está assim:
- Maria Caporusso – 46,22%
- Kathy Maravilha – 43,43%
- Fabiano Moraes – 10,35%
Com esses números, Maria desponta como a mais rejeitada segundo a enquete UOL, mas Kathy também aparece em posição de risco. Fabiano, por outro lado, parece estar relativamente seguro, com a porcentagem mais baixa de votos para sair.
Importante lembrar: a enquete do UOL serve apenas como termômetro da preferência do público, sem impacto direto no resultado oficial do programa.
Como votar no site oficial:
1. Acesse o site oficial
Vá até o site www.r7.com. Na página inicial, haverá um destaque para A Fazenda 17. Clique na área da enquete da roça.
2. Clique em “Vote”
Você verá a foto e o nome dos participantes que estão na roça. Clique sobre o participante que você quer que continue no jogo.
3. Confirme o seu voto
Após clicar no peão escolhido, o sistema solicitará que você confirme. Basta clicar novamente para validar o voto.
4. Vote quantas vezes quiser
Não há limite de votos por CPF, login ou IP. Você pode votar quantas vezes desejar durante o período em que a enquete estiver aberta.
A votação oficial do programa é aberta semanalmente, logo após a formação da roça, que ocorre durante a edição exibida às terças-feiras, ao vivo. O público tem até a noite de quinta-feira para registrar seus votos.