Enquete Uol A Fazenda 17: quem sai hoje? (25/11)

A enquete extraoficial do público já indica uma disputa acirrada entre os roceiros. / Crédito: Divulgação/Portal R7 Record

A roça surpresa de A Fazenda 17, formada na noite de domingo, 23, colocou Kathy Maravilha, Fabiano Moraes e Maria Caporusso na berlinda, e o público já começou a reagir. A votação oficial foi aberta ao vivo nessa segunda-feira, 24, por Adriane Galisteu, com eliminação marcada para hoje, terça-feira, 25.

Saiba como foi a dinâmica da roça surpresa e veja parciais da enquete Uol. >> Siga o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp A Fazenda 17: como foi a dinâmica que definiu a escolha dos peões Para definir os três roceiros, os peões participaram de um jogo de plaquinhas com “matérias rurais”: cada participante sorteado apontava outro para receber a plaquinha, segundo quem combinava mais com aquele tema. O que parecia uma brincadeira inofensiva se tornou o mecanismo de indicação para a roça especial, ninguém esperava que essa corrente definiria os mais vulneráveis da semana.

A sequência continuou: Saory passou Artes para Mesquita; Mesquita destinou Informática a Tamires; Tamires deu Física para Duda; Duda entregou Educação Ambiental a Saory. Novamente com a palavra, Saory escolheu Dudu para recomeçar a rodada. Ele deu Biologia para Walério; Walério entregou Português a Toninho; e Toninho finalizou distribuindo Matemática para Dudu Camargo.

Enquete Uol A Fazenda 17: quem deve sair? A enquete extraoficial do público já indica uma disputa acirrada entre os roceiros. Com 209.593 votos até a produção desta matéria, o resultado parcial está assim: