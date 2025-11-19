Enquete Uol A Fazenda 17: quem sai da Roça hoje?

Maria Caporusso, Dudu Camargo e Duda Wendling disputam quem sai da Roça nesta quarta, 19. / Crédito: Reprodução/R7

A formação da nona roça de A Fazenda 2025 movimentou a madrugada desta quarta-feira, 19. Embora a votação oficial ainda dependa do resultado da Prova do Fazendeiro, a enquete Uol já indica quem tem mais chances de deixar o programa entre os quatro envolvidos: Duda Wendling, Maria Caporusso, Dudu Camargo e Wallas. Wallas já está garantido na berlinda após a indicação de Saory, que justificou sua escolha acusando o peão de distorcer falas e “militar sobre qualquer assunto”. Os demais nomes ainda podem se safar caso conquistem o chapéu de Fazendeiro.

Dudu Camargo: 35,88%



Maria Caporusso: 35,75%



Duda Wendling: 28,37% A pesquisa quer saber quem deve escapar da 9ª roça e se tornar Fazendeiro, o que significa que o menos votado será o peão com menor preferência de conquistar o cargo.

A Fazenda 17: como foi a formação da Roça A roça começou a se desenhar quando Maria, ao precisar puxar alguém da baia, escolheu Dudu Camargo, apesar de ter outras opções como Toninho, Carol, Kathy e o próprio Dudu na mira. A dinâmica seguiu para o resta um, em que Duda e Mesquita sobraram. Com o poder branco recebido de Tàmires, Toninho teve de definir quem ficaria sem ser salvo, optando por Duda.