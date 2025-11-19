Enquete Uol A Fazenda 17: quem sai da Roça hoje?Veja quem está mais ameaçado na 9ª roça, saiba como a berlinda foi formada e entenda o cenário antes da Prova do Fazendeiro
A formação da nona roça de A Fazenda 2025 movimentou a madrugada desta quarta-feira, 19. Embora a votação oficial ainda dependa do resultado da Prova do Fazendeiro, a enquete Uol já indica quem tem mais chances de deixar o programa entre os quatro envolvidos: Duda Wendling, Maria Caporusso, Dudu Camargo e Wallas.
Wallas já está garantido na berlinda após a indicação de Saory, que justificou sua escolha acusando o peão de distorcer falas e “militar sobre qualquer assunto”. Os demais nomes ainda podem se safar caso conquistem o chapéu de Fazendeiro.
A seguir, confira como foi a formação da Roça, quem votou em quem e veja parciais da enquete Uol.
A Fazenda 17: enquete Uol aponta disputa acirrada
Mesmo sem o resultado da Prova do Fazendeiro, a Enquete Uol mostra uma votação apertada entre os três que disputam o chapéu. Até o momento, entre 20.878 votos computados, o público aponta:
- Dudu Camargo: 35,88%
- Maria Caporusso: 35,75%
- Duda Wendling: 28,37%
A pesquisa quer saber quem deve escapar da 9ª roça e se tornar Fazendeiro, o que significa que o menos votado será o peão com menor preferência de conquistar o cargo.
A Fazenda 17: como foi a formação da Roça
A roça começou a se desenhar quando Maria, ao precisar puxar alguém da baia, escolheu Dudu Camargo, apesar de ter outras opções como Toninho, Carol, Kathy e o próprio Dudu na mira.
A dinâmica seguiu para o resta um, em que Duda e Mesquita sobraram. Com o poder branco recebido de Tàmires, Toninho teve de definir quem ficaria sem ser salvo, optando por Duda.
Como quarta roceira, Duda vetou Wallas da Prova do Fazendeiro. A peoa comemorou, dizendo ser um “veto gostoso”, eliminando qualquer chance do rival tentar escapar da roça na competição.
No último poder da noite, Tàmires abriu a chama e preferiu embolsar R$ 10 mil, mesmo que o prêmio custasse ao grupo a perda de água quente por 48 horas.
Maria se torna a mais votada da semana com sete votos
A votação entre os peões deixou Maria em posição delicada: ela recebeu sete votos e foi direto para o segundo banco da roça. Os votos se distribuíram da seguinte forma:
- Rayane votou em Duda;
- Dudu Camargo votou em Maria;
- Tamires votou em Maria;
- Toninho votou em Duda;
- Maria votou em Duda;
- Kathy votou em Maria;
- Walério votou em Duda;
- Duda votou em Maria;
- Créo votou em Duda;
- Carol votou em Maria;
- Wallas votou em Duda;
- Fabiano votou em Maria.
Com esse resultado, Maria se juntou oficialmente a Wallas e Duda na formação inicial da roça.
