Enquete Uol A Fazenda 17 atualizada: quem é o favorito?

A sétima Roça de A Fazenda 17 quebra recorde e termina com a eliminação de Yoná Sousa. Saiba quem é o favorito do reality / Crédito: Reprodução/Instagram @afazendarecord

Com a saída de Yoná Sousa, A Fazenda 17 viveu uma das noites mais intensas e com reviravoltas da temporada. Após a sétima eliminação, a nova parcial da enquete Uol mostra quem são os peões mais queridos do público e como o jogo pode mudar nos próximos dias.

Após a eliminação, Yoná agradeceu pela experiência e apontou Shia Phoenix como sua aposta para campeão da edição. 7ª Roça: recorde de votos da temporada

A 7ª Roça teve a maior participação popular da temporada. Até então, a eliminação de Nizam, durante a 5ª Roça, matinha o recorde de mias de 100 milhões de votos registrados. Antes de ser eliminada, Yoná já havia participado de 3 roças. A peoa esteve envolvida em momentos marcantes da edição, desde receber água na cara por Rayane até sua amizade polêmica com Dudu Camargo.