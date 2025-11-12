Enquete Uol A Fazenda 17 atualizada: quem é o favorito?Após votação recorde e saída de "vilã" , enquete Uol revela quem são os favoritos do público para vencer o reality rural. Saiba como foi a 7ª Roça e veja porcentagens
Com a saída de Yoná Sousa, A Fazenda 17 viveu uma das noites mais intensas e com reviravoltas da temporada.
Após a sétima eliminação, a nova parcial da enquete Uol mostra quem são os peões mais queridos do público e como o jogo pode mudar nos próximos dias.
A Fazenda 17: como foi a eliminação
A sétima Roça de A Fazenda 17 ficou marcada pela eliminação de Yoná Sousa, que recebeu somente 31,5% dos votos para permanecer no reality rural.
Ao lado da ex-Ilhados com a Sogra, as peoas Tamires Assis e Rayane Figliuzzi disputaram o favoritismo do público. A apresentadora Adriane Galisteu discursou sobre cada uma e finalizou falando sobre o jogo em grupos.
“Minhas roceiras, um grupo te leva longe, mas o preço disso é alto. Sigam protagonizando o próprio jogo e sejam leais às suas trajetórias, cada uma à sua maneira”, destacou Galisteu.
Após a eliminação, Yoná agradeceu pela experiência e apontou Shia Phoenix como sua aposta para campeão da edição.
7ª Roça: recorde de votos da temporada
A 7ª Roça teve a maior participação popular da temporada. Até então, a eliminação de Nizam, durante a 5ª Roça, matinha o recorde de mias de 100 milhões de votos registrados.
Antes de ser eliminada, Yoná já havia participado de 3 roças. A peoa esteve envolvida em momentos marcantes da edição, desde receber água na cara por Rayane até sua amizade polêmica com Dudu Camargo.
Favoritos do público após a quinta eliminação em A Fazenda 17
Após a saída de Yoná enquete Uol aponta Wallas Arrais como o grande favorito até o momento, com 32,34% % dos votos.
Logo atrás, Saory Cardoso aparece com 23,98%, e Tamires Assis completa o top 3 com 13,70%.
Entre os menos votados estão Creo Kellab (0,13%), Fabiano Moraes (0,05%), Kathy Maravilha (0,30%). A disputa segue acirrada e pode mudar com as próximas dinâmicas do jogo.
A seguir, confira todas as porcentagens:
- Wallas Arrais – 32,34%
- Saory Cardoso – 23,98%
- Tamires Assis – 13,70%
- Dudu Camargo – 13,07%
- Ray Fligliuzzi – 4,29%
- Duda Wendling – 3,50%
- Carol Lekker – 2,63%
- Matheus Martins – 2,56%
- Shia Phoenix – 1,18%
- Toninho Tornado – 0,66%
- Maria Caporusso – 0,47%
- Walério Araújo – 0,43%
- Luiz Mesquita – 0,38%
- Michelle Barros – 0,34%
- Kathy Maravilha – 0,30%
- Creo Kellab – 0,13%
- Fabiano Moraes – 0,05%
Onde assistir a "A Fazenda 17"
A Fazenda 17 é transmitida de segunda a sábado, às 22h30min, e aos domingos, às 16 horas, na Record TV.
Para quem prefere acompanhar 24 horas por dia, o Record Plus oferece acesso exclusivo com até 80 câmeras simultâneas.
Já no YouTube oficial, estão disponíveis os melhores momentos e cortes dos episódios mais comentados.