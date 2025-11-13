Enquete Uol A Fazenda 17: quem deve sair hoje (13/11)?

Após uma disputa acirrada na Prova do Fazendeiro, a 8ª Roça de A Fazenda 17 está oficialmente definida. Veja parcial / Crédito: Reprodução/YouTube/AFazenda

A oitava roça de A Fazenda 17 está oficialmente formada. O público agora se mobiliza para decidir quem deve deixar o reality rural por enquete online. Os roceiros da vez são Carol Lekker, Matheus Martins e Toninho Tornado, que disputam a permanência no jogo após a Prova do Fazendeiro ter salvo Saory Cardoso da berlinda.

A Fazenda 17: quem está na roça e como está a votação parcial Com a dinâmica do Fazendeiro, a 8ª roça foi formada por Carol Lekker, Matheus Martins e Toninho Tornado. Durante o programa ao vivo, os três roceiros fizeram seus apelos ao público, reforçando o desejo de continuar na disputa pelo prêmio milionário. De acordo com a enquete do Uol sobre quem os telespectadores querem que fique já soma mais de 218 mil votos até a produção desta matéria; a votação está acirrada.

O resultado parcial mostra pequena diferença entre as participantes: Carol Lekker – 34,35%

Toninho Tornado – 34,27%



Matheus Martins – 31,39% A enquete não influencia o resultado oficial da Record, mas serve como um termômetro da opinião do público nas redes sociais e portais. Como votar no site oficial: 1. Acesse o site oficial Vá até o site. Na página inicial, haverá um destaque para A Fazenda 17. Clique na área da enquete da roça.