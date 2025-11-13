Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Enquete Uol A Fazenda 17: quem deve sair hoje (13/11)?

Enquete Uol A Fazenda 17: veja quem lidera a votação e deve sair hoje

Carol Lekker, Matheus Martins e Toninho Tornado disputam a preferência do público na oitava roça de A Fazenda 17; veja resultados parciais da enquete
Autor Júlia Honorato
Autor
Júlia Honorato Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A oitava roça de A Fazenda 17 está oficialmente formada. O público agora se mobiliza para decidir quem deve deixar o reality rural por enquete online.

Os roceiros da vez são Carol Lekker, Matheus Martins e Toninho Tornado, que disputam a permanência no jogo após a Prova do Fazendeiro ter salvo Saory Cardoso da berlinda.

Leia mais

Como foi formada a 8ª roça de A Fazenda 17

A formação da roça aconteceu na noite desta terça-feira, 11, após a eliminação dos peões Michelle Barros e Shia Phoenix pelo Super Paiol

Durante a Prova do Fazendeiro, quatro participantes - Carol, Matheus, Toninho e Saory - foram indicados para a eliminação. Saory foi salva por Luiz Mesquita com o uso do Poder Branco.

Enquanto isso, Matheus recebeu 11 votos dos colegas e o quadriplicado de Duda Wendling, que tinha o Poder Laranja. Com isso, puxou Carol para a eliminação. No Resta Um, o indicado foi Toninho. 

>> Siga o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp

A Fazenda 17: quem está na roça e como está a votação parcial

Com a dinâmica do Fazendeiro, a 8ª roça foi formada por Carol Lekker, Matheus Martins e Toninho Tornado. Durante o programa ao vivo, os três roceiros fizeram seus apelos ao público, reforçando o desejo de continuar na disputa pelo prêmio milionário.

De acordo com a enquete do Uol sobre quem os telespectadores querem que fique já soma mais de 218 mil votos até a produção desta matéria; a votação está acirrada.

O resultado parcial mostra pequena diferença entre as participantes:

  • Carol Lekker – 34,35%
  • Toninho Tornado – 34,27%
  • Matheus Martins – 31,39%

A enquete não influencia o resultado oficial da Record, mas serve como um termômetro da opinião do público nas redes sociais e portais.

Como votar no site oficial:

1. Acesse o site oficial

Vá até o site. Na página inicial, haverá um destaque para A Fazenda 17. Clique na área da enquete da roça.

2. Clique em “Vote”

Você verá a foto e o nome dos participantes que estão na roça. Clique sobre o participante que você quer que continue no jogo.

3. Confirme o seu voto

Após clicar no peão escolhido, o sistema solicitará que você confirme. Basta clicar novamente para validar o voto.

4. Vote quantas vezes quiser

Não há limite de votos por CPF, login ou IP. Você pode votar quantas vezes desejar durante o período em que a enquete estiver aberta.

A votação oficial do programa é aberta semanalmente, logo após a formação da roça, que ocorre durante a edição exibida às terças-feiras, ao vivo. O público tem até a noite de quinta-feira para registrar seus votos.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar