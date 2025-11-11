Enquete Uol A Fazenda 17: quem sai do Super Paiol?

Hoje, 11, os dois menos votados serão eliminados e os outros retornam à sede / Crédito: Reprodução/Instagram @fabiano.moraes @creokellab @michellebarros @shia.oficial

O Super Paiol em A Fazenda 17 segue sendo um momento de disputa por permanência no reality rural entre Créo Kellab, Shia Phoenix, Michelle Barros e Fabiano Moraes. Os quatro peões menos votados anteriormente continuam na berlinda, sendo a primeira vez na história do programa que a dinâmica é implementada.

Os dois menos votados na enquete atual serão eliminados ao vivo na terça-feira, 11. Na sequência, a oitava roça será formada entre os restantes. >> Siga o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp

Como funciona a dinâmica do Super Paiol de A Fazenda 17 A programação e funcionamento do Super Paiol foram explicados pela apresentadora Adriane Galisteu nea sexta-feira, 7. Primeiro, aconteceu uma votação entre todos os peões, exceto com Wallas Arrais, o Fazendeiro da Semana que também está ileso da próxima roça.

Em seguida, os quatro menos votados desceram para a Super Paiol, na segunda-feira, 10, abrindo uma nova enquete. Os participantes Créo Kellab, Shia Phoenix, Michelle Barros e Fabiano Moraes foram os escolhidos. Hoje, os dois menos votados serão eliminados e os outros retornam à sede para a formação tradicional da roça. A dinâmica acontece toda quinta-feira, eliminando o participante menos votado pelo público.

Enquete A Fazenda 17: como está a votação do Uol para o Super Paiol Com mais de 61 mil votos até o momento, a enquete do Uol indica disputa acirrada entre três participantes para ficarem no reality, enquanto o menos votado é revelado; Fabiano Moraes - 32,79%

- 32,79% Créo Kellab - 32,62%

- 32,62% Shia Phoenix - 30,49%

- 30,49% Michelle Barros - 4,1% A enquete não influencia o resultado oficial da Record, mas serve como um termômetro da opinião do público nas redes sociais e portais.

