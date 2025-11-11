Enquete Uol A Fazenda 17: quem sai do Super Paiol?Dois dos quatro peões que estão na dinâmica inédita "Super Paiol" serão eliminados hoje, 11; confira o resultado parcial da Enquete Uol de quem sairá do programa
O Super Paiol em A Fazenda 17 segue sendo um momento de disputa por permanência no reality rural entre Créo Kellab, Shia Phoenix, Michelle Barros e Fabiano Moraes.
Os quatro peões menos votados anteriormente continuam na berlinda, sendo a primeira vez na história do programa que a dinâmica é implementada.
Os dois menos votados na enquete atual serão eliminados ao vivo na terça-feira, 11. Na sequência, a oitava roça será formada entre os restantes.
Como funciona a dinâmica do Super Paiol de A Fazenda 17
A programação e funcionamento do Super Paiol foram explicados pela apresentadora Adriane Galisteu nea sexta-feira, 7.
Primeiro, aconteceu uma votação entre todos os peões, exceto com Wallas Arrais, o Fazendeiro da Semana que também está ileso da próxima roça.
Em seguida, os quatro menos votados desceram para a Super Paiol, na segunda-feira, 10, abrindo uma nova enquete. Os participantes Créo Kellab, Shia Phoenix, Michelle Barros e Fabiano Moraes foram os escolhidos.
Hoje, os dois menos votados serão eliminados e os outros retornam à sede para a formação tradicional da roça.
A dinâmica acontece toda quinta-feira, eliminando o participante menos votado pelo público.
Enquete A Fazenda 17: como está a votação do Uol para o Super Paiol
Com mais de 61 mil votos até o momento, a enquete do Uol indica disputa acirrada entre três participantes para ficarem no reality, enquanto o menos votado é revelado;
- Fabiano Moraes - 32,79%
- Créo Kellab - 32,62%
- Shia Phoenix - 30,49%
- Michelle Barros - 4,1%
A enquete não influencia o resultado oficial da Record, mas serve como um termômetro da opinião do público nas redes sociais e portais.
Como votar no site oficial:
1. Acesse o site oficial
Vá até o site www.r7.com. Na página inicial, haverá um destaque para A Fazenda 17. Clique na área da enquete da roça.
2. Clique em “Vote”
Você verá a foto e o nome dos participantes que estão na roça. Clique sobre o participante que você quer que continue no jogo.
3. Confirme o seu voto
Após clicar no peão escolhido, o sistema solicitará que você confirme. Basta clicar novamente para validar o voto.
4. Vote quantas vezes quiser
Não há limite de votos por CPF, login ou IP. Você pode votar quantas vezes desejar durante o período em que a enquete estiver aberta.
A votação oficial do programa é aberta semanalmente, logo após a formação da roça, que ocorre durante a edição exibida às terças-feiras, ao vivo. O público tem até a noite de quinta-feira para registrar seus votos.