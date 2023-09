Lucas Souza em A Fazenda 15: conheça ex-marido de Jojo Toddynho

Conheça Lucas Souza, ex-marido de Jojo Toddynho e novo peão de A Fazenda Crédito: Divulgação/Record

O ex-marido de Jojo Toddynho, Lucas Souza, segue os passos da cantora ao entrar no mesmo reality show, “A Fazenda”. O antigo oficial militar terminou o relacionamento com a artista em 2022, 10 meses após o casamento. No recado do peão, Lucas revelou estar ansioso, “querendo abrir a porteira, conhecer a sede e os animais”. Ele completa a fala ao afirmar o seu desejo de “jogar intensamente no jogo, do começo ao fim”. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine CLIQUE AQUI para seguir o canal do O POVO sobre famosos, TV e realities no WhatsApp

Para a revista Quem, Lucas Souza confessou ter passado “por uma depressão muito grande” entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023. “Além das mudanças drásticas, houve muita exposição (separação de Jojo Toddynho em outubro de 2022). Esse foi um dos motivos de eu sair do Exército, porque eu não estava conseguindo ter saúde mental para produzir", informa. Cariúcha na Fazenda 15: CONHEÇA ‘rival’ de Jojo Toddynho e nova peoa



Lucas Souza na Fazenda 15: casamento com Jojo Toddynho Lucas Souza conheceu Jojo Toddynho na cidade de Tulum, no México, em 2021. “Pensei que era gringo, até ele vir e falar comigo”, explicou a cantora. O relacionamento durou quatro meses até o pedido de casamento. “Eu desço as escadas e dou de cara com o meu branquinho me pedindo em casamento. Oi? Como assim, Deus? São quatro meses de muita história", comentou Jojo em sua rede social. O “casamento relâmpago” em janeiro de 2022 também terminou de forma breve, em outubro do mesmo ano.