Tonzão Chagas em A Fazenda 2023: saiba quem é o participante

Logo após a primeira separação do antigo grupo, o cantor decidiu virar membro da Assembleia de Deus dos Últimos Dias. Durante esta sua fase evangélica, Tonzão produziu o hit "Passinho do Abençoado".

Um dos últimos peões anunciados como participante da 15ª edição da Fazenda é Tonzão Chagas. O cantor tem 34 anos de idade e ficou famoso graças ao seu antigo grupo "Os Hawaianos". Sua participação no funk também esteve envolvida com a carreira evangélica.

Tonzão Chagas em A Fazenda 2023: início com Os Hawaianos



O começo do grupo foi ajudado pela sua produtora, bastante popular na época, a Furacão 2000. O grupo era composto por Tonzão, Yuri, Gugu e Dioguinho e teve início em 2003.

O grupo começou a ter destaque nacional quando compareceu ao antigo programa apresentado por Regina Casé na Rede Globo, o "Esquenta".

Além de hits como "vem quicando" e "é o pente", que tiveram popularidade nas comunidades cariocas, o grupo foi impulsionado pelas colaborações com a Anitta, que estava iniciando sua carreira.

Em 2011, Tonzão foi o primeiro membro a dissociar sua imagem do grupo, quando decidiu entrar na carreira Gospel.

Tonzão Chagas em A Fazenda 2023: carreira gospel

Tonzão, após sair dos Hawaianos, iniciou sua carreira gospel e teve fama com o “Passinho do Abençoado”, que hoje conta com mais de 8 milhões de visualizações no YouTube.

O cantor conta que foi muito julgado dentro e fora da igreja. Por conta disso, durante a pandemia em 2020, o cantor publicou em suas redes que não frequentaria mais a igreja. Embora tenha ressaltado que segue crendo em Deus, ele se decepcionou tanto com os fiéis como com a própria igreja.