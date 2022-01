Jojo Todynho e militar Lucas Souza se casam no Rio de Janeiro

A cantora Jojo Todynho e o militar Lucas Souza, selaram união de casamento neste sábado, 29. O traje usado pela campeã do reality show "A Fazenda 12" foi o tradicional vestido branco, com calda. Jojo chegou ao local pela manhã para acompanhar a decoração, que teve bolo de três andares e doces enrolados a ouro.

Sobre o assunto Jojo Todynho fica noiva após quatro meses de namoro: "obviamente eu disse sim"

Jojo Todynho tem carro de luxo arranhado por vizinho

Ainda na sexta, 28, a cantora falou sobre o casamento. “Em respeito aos meus fãs, pessoas que realmente torcem por mim, pela minha felicidade, vim contar para vocês que amanhã eu me caso, com uma pessoa muita especial, que cuida muito de mim, me ajuda muito. Que graças a Deus, que tem a profissão dele, não precisa de mim para p*rra nenhuma, é amor mesmo", afirmou Todynho.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além disso, Jojo disse que sempre sonhou ter sua própria família e voltar a ter sua vida com Deus. “Tenho outros planos para a minha vida e quem dita o que eu devo fazer é Deus. (...) Meu marido, além de fazer duas faculdades, ele tem o dinheiro dele, a profissão dele, e eu tenho muito carinho pelos militares. Minha família tem militar. Amo militar, amo farda, sou Maria Batalhão, nunca neguei isso para ninguém", prosseguiu.

A cantora falou ainda que “homem militar é diferenciado” e que Deus a abençoou com o que ela gosta. “Deus me abençoou naquilo que eu gosto, com esse homem maravilhoso, que tem o dinheiro dele, a profissão dele... O Lucas não precisa de mim. No dia que ele precisar, estou aqui para apoiar, porque na vida é assim: um ajudando o outro".



Tags