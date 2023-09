Cariúcha na Fazenda 15: conheça ‘rival’ de Jojo Toddynho e nova peoa

Cariúcha, conhecida pelo meme "sou toda natural", já discutiu com a vencedora de A Fazenda 12, Jojo Toddynho, antes de ser selecionada para o mesmo reality

Aos 32 anos, Cariúcha está longe da imagem de participante do concurso Garota da Laje de 2009, quando desabafou ao repórter Caco Barcellos no Profissão Repórter (Rede Globo) sobre a sua desclassificação.

“Eu fico revoltada, só mulher feia ganhando! Eu sou muito melhor!”, começa Alessandra Cariúcha em gravação que lhe rendeu o status de meme. Agora, anos depois de sua popularização e entrada na carreira do funk, a cantora foi anunciada em " A Fazenda ".

“Eu sou toda natural, sou bonita pra caramba!”, expressou. O bordão a deixou conhecida entre os internautas e a ex-garota da laje decidiu investir na carreira musical em 2017.

Cariúcha na Fazenda 15: carreira no funk

Nas plataformas digitais, Cariúcha aparece interpretando o gênero musical funk. Entre as suas músicas conhecidas, estão “No Funk Ninguém Dança Mais Do que as Bichas”, “Até o Fim” e “Bate Direito (feat. MC Naninha & Heavy Baile)”.

Antes de se tornar funkeira, Cariúcha, filha de um pastor evangélico, costumava cantar no coral da igreja. “Minha família é muito evangélica e eu não queria ficar na igreja, eu não queria seguir a igreja. Eu queria ir para o funk, ser famosa, ir para o mundo”, revelou ao G1.

Cariúcha na Fazenda 15: discussões com Jojo Toddynho

Os desentendimentos de Cariúcha com Jojo Toddynho começaram em 2022. Na época, a funkeira respondeu a um comentário de Anitta no podcast “Quem Pode, Pod” sobre a briga com Pabllo Vittar.

“Anitta está aí para confirmar. Viu que a Nescafé (Jojo Toddynho) é do mal? As máscaras sempre caem. Estou aguardando o seu processo, hein?”, acusou Cariúcha nas redes sociais.