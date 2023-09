Henrique Martins em A Fazenda 15: conheça o ex-nadador olímpico

"Vou dar o meu melhor e conto com o apoio de vocês, espero que gostem de me acompanhar nessa nova experiência que promete ser uma das maiores aventuras da minha vida", esclareceu em postagem no Instagram.

O anúncio para a 15ª edição de “ A Fazenda ” inclui a presença de um ex-nadador olímpico, Henrique Martins, que representou o Brasil nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. O atleta também é representante do País em concursos de beleza nacionais e internacionais.

Em 2023, Henrique foi eleito Mister Brasil CNB na 17ª edição do concurso de beleza masculino brasileiro. Em segundo e terceiro lugares, Vilmar Bertolino e Ruan Mendes, respectivamente.



A Fazenda 2023: quanto ganha o campeão? VEJA premiação

Henrique Martins em A Fazenda 15: nadador olímpico

Aos 31 anos, Henrique Martins decidiu focar em sua carreira de publicitário, saindo do espaço de alto rendimento como nadador profissional. Segundo o Globo Esporte, o atleta conquistou quatro medalhas em revezamentos do Mundial de piscina curta (três ouros e um bronze).

O peão possui uma tatuagem em seu bíceps com o símbolo das Olímpiadas, uma série de anéis entrelaçados que representam os continentes. Em 2016, Martins foi um dos representantes do Brasil na edição olímpica no Rio de Janeiro.

Henrique Martins em A Fazenda 15: concurso de beleza

As participações em concursos de beleza também lhe renderam premiações, como a vitória no Mister Brasil CNB e a posição de vice-campeão no Mister Supranational 2023. O primeiro lugar na premiação internacional ficou para o espanhol Iván Álvarez.

Em postagens no Instagram, Henrique Martins compartilha fotos nos concursos, como um clique da etapa de traje de banho do Mister Supranational.