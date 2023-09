Lily Nobre em A Fazenda 15: saiba quem é a participante

Cantora e compositora, Lily Nobre já foi campeã mundial de jiu-jiutsu e hoje sonha com sucesso no rap e no hip-hop; conheça mais sobre a participante de A Fazenda 2023

Lily Nobre, de 21 anos, foi confirmada no elenco de A Fazenda 15. Filha de Dudu Nobre e Adriana Bombom, a jovem já foi campeã em torneios de jiu-jitsu e, hoje, se dedica à carreira musical no trap.

Abaixo, confira mais detalhes sobre quem é a participante e sobre sua trajetória de vida antes do grande reality show.



Lily Nobre em A Fazenda 2023: perfil geral da participante



Carioca, Lily Nobre já passou pelo atletismo antes de tentar carreira musical. Hoje, a filha dos artistas Dudu Nobre e Adriana Bombom, é cantora e compositora, além de compartilhar em seu perfil no Instagram seus projetos no Trap e sua vivência no dia-a-dia.

Em participação no Faustão na Band, no ano passado, Dudu Nobre elogiou a filha: "Ela é campeã mundial de jiu-jitsu e vice-campeã sulamericana de levantamento de peso. Com 18 anos, ela vira e fala: 'Pai, quero ser cantora'. Já tava no caminho. Agora está fazendo a carreira no trap, no hip-hop, como Lily Nobre. Graças a Deus, mandando muito bem"

Lily Nobre em A Fazenda 2023: música, superação de trauma e fama

Em janeiro deste ano, Olivia (nome de batismo) Nobre revelou que foi vítima de um abuso sexual. Nas redes sociais, a cantora apresentou um afastamento da internet para curar as dores da violência. Ela buscou o período para ter auxílio psicológico, assim como retomar hábitos que andavam de lado.

Foi também um momento frutífero para investir nos novos sonhos: o de se tornar um sucesso na indústria musical do rap e do hip-hop. Apesar da compositora ter vivido sob os holofotes dos pais, ela trilha também seu próprio caminho individualmente e faz questão de ressaltar isso.