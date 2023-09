Jenny Miranda em A Fazenda 2023: saiba quem é a participante

A assessoria jurídica de Gretchen afirma que a cantora vai processar quem relacionar seu nome com Jenny; entenda a polêmica entre as duas

Miranda, que já brigou com sua filha, Bia, devido a um affair em comum, já foi também a filha adotada da Gretchen, mas, hoje, a Rainha do Rebolado deseja que sua figura não seja associada à Jenny.

Confirmada na 15ª edição de A Fazenda, Jenny Miranda é uma empresária e influenciadora digital que, ao longo da carreira, se envolveu em polêmicas e controvérsias. Hoje, aos 34 anos, ela é casada com Fábio Gontijo, com quem venceu o reality “Casais em Apuros” com 51,39% dos votos.

A relação entre as duas ficou tão íntima que Jenny passou a chamar Gretchen de mãe. De fato, as papeladas para uma adoção chegaram a ser cogitadas, mas nenhum processo desse âmbito foi levado adiante. De toda essa história só restou o sobrenome, agora artístico em Jenny, de Gretchen e Thammy: “Miranda”.

Nascida no Rio de Janeiro, Jenifer Ferracini Vaz, ficou conhecida como Jenny Miranda após viver um romance com Thammy Miranda, filho de Gretchen. Apesar da relação não ter durado muito tempo, Jenny acabou criando laços com Gretchen e seguiu morando na casa da cantora.

A lista oficial de participantes de A Fazenda 15, divulgada pela Record, caracteriza Jenny Miranda como “influenciadora digital, mãe de Bia Miranda e vencedora do Casais em Apuros, da Hora do Faro”, que “ficou conhecida em 2010, quando o Mr Catra fez uma música e a lançou como Miss Jenny, cantando e dançando o hit A sucessora do Bumbum.”

As duas se conheceram quando a integrante de A Fazenda 15 tinha 17 anos e compunha o grupo musical The Cats, na época liderado por Thammy Miranda. Na época, um suposto relacionamento entre Thammy e Jenny era bastante comentado nos meios midiáticos.

Em 2017, Miranda engravidou de seu segundo filho com o jogador Artur Viera. Hoje, é casada com Fábio Gontijo.

No entanto, em entrevista para o portal "Em Off", Jenny negou a história antiga de que teria se relacionado com Thammy. “Eu não sou ex do Thammy. Tudo isso na época foi marketing. Vê se tem alguma foto eu e Thammy beijando na boca. Foi para poder na época erguer o Thammy, porque ele não tinha trabalho, não tinha como ganhar dinheiro”, declarou ela.

Gretchen teria se afeiçoado à Jenny, que chegou a se relacionar com Thammy Miranda, e proposto adoção ao se compadecer de abusos que a jovem teria sofrido na família biológica. O procedimento legal, no entanto, foi impedido, pois a mãe de Jenny é viva.

Jenny em A Fazenda 2023: a relação entre Jenny e filha Bia Miranda



O nome de Anna Beatryz esteve no centro de uma polêmica após rumores de que ela teria se envolvido com Imperador, 22 anos mais velho. A princípio, Gretchen chegou a negar que os dois teriam tido um affair e falou em 'fake news', mas a jovem assumiu que ficou com o ex-jogador mais de uma vez.

Bia acusou Jenny Miranda de ter espalhado o boato do falso romance com Imperador e afirmou que a mãe teria feito isso porque as duas se desentenderam. 'Ela falou que furei o olho dela porque ela queria ficar com o Adriano Imperador. Fiquei com ele porque quis, não foi por fama nem dinheiro', disparou Beatryz.

Na mesma época, Jenny chegou a chorar e desabafar nos stories do Instagram enquanto comentava a relação de Bia, visto que as duas brigaram publicamente pela situação.

"Tudo começou em uma festa que levei a minha filha para conhecer os meus amigos. Ela ficou com um jogador contra a minha vontade, porque ela namora e é contra meus critérios esse negócio de traição. Fiquei muito chateada", iniciou Jenny.

Apesar de aparecer em algumas publicações no Instagram ao lado da mãe — curtindo festas e eventos juntas, inclusive com Adriano Imperador —, Bia afirmou que as duas nunca se deram bem e relembrou algumas brigas que já tiveram.

“Respeitei, aturei ela quando estava morando debaixo do teto dela e dependia dela. Aturei tudo, sempre me bateu e me xingava de tudo quanto é nome. Como não podia falar nada, tinha que ficar de bico calado. Minha vida toda tive que namorar escondido porque minha mãe nunca aceitava eu namorar. Quando eu saía bonita, ela me mandava trocar de roupa para ela sair mais bonita, para ela chamar mais atenção que eu”, ela contou.

