Rachel Sheherazade em A Fazenda 2023: saiba quem é a participante

A Record confirmou nesta quinta-feira, 14, a presença de alguns participantes na 15ª edição do programa “A Fazenda”. Um dos nomes revelados foi o da jornalista Rachel Sheherazade, de 50 anos de idade, que já foi âncora do jornal “SBT Brasil”, entre 2011 e 2020. Conhecida por suas fortes opiniões e posicionamentos políticos, Rachel é influente nas redes sociais, e possui 825 mil seguidores no Instagram. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Sheherazade disse que espera que a experiência dentro do reality show seja uma das melhores de sua vida. Ela é mãe de dois adolescentes, Clara e Gabriel.

Natural de João Pessoa, na Paraíba, Rachel Sheherazade Barbosa se formou em Jornalismo na Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Iniciou sua carreira no telejornalismo em canais afiliados na sua cidade natal. Em 2011, Sheherazade criticou o Carnaval da Paraíba em um vídeo, que tomou proporção nacional e chegou ao Silvio Santos, que a chamou para compor a bancada do jornal "SBT Brasil" ao lado de Joseval Peixoto. Entre 2011 e 2020, ela foi a âncora do principal telejornal do canal SBT, ao lado de grandes nomes do jornalismo. Rachel também colecionou polêmicas por expressar sua opinião ao transmitir as notícias. No ano de 2017, Sheherazade ganhou o Troféu Imprensa e no momento de receber o prêmio, Silvio Santos chamou a atenção da âncora, e disse que não a tinha contratado para dar opiniões, mas sim para ler notícias.



O momento foi visto pelo Ministério Público como um constrangimento do apresentador com a jornalista, e o órgão entrou com uma ação coletiva para que Silvio pagasse uma indenização para Sheherazade. O seu contrato com a emissora acabou em 2020. Atualmente, ela é colunista na revista IstoÉ. Rachel foi casada com o corretor de imóveis Rodrigo Porto, que é pai de seus dois filhos, mas se separou em 2016.