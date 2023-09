Kally Fonseca em A Fazenda 2023: saiba quem é a participante

Kally Fonseca, vocalista da banda Cavaleiros do Forró e apresentadora do podcast "Kally a Boca", é um dos nomes confirmados na 15ª edição de A Fazenda . Aos 30 anos de idade, Kally nasceu em Natal, mas foi criada no interior do Estado, em Goianinha.

Antes do confinamento, a nova peoa deixou um recado: “Vou levar muito a minha alegria, minha raiz e o meu forró, é claro. Me chamam de louca e inimiga do fim, mas eu sou muito amiga, muito justa. Uma característica que vai me ajudar muito nesse jogo é que eu sou bastante sensitiva”, falou Kally.



Kally Fonseca em A Fazenda 2023: carreira



Kally começou a cantar ainda na infância. Aos 9 anos, ela já estava nos palcos em um show de calouros. Aos 11 gravou o seu primeiro DVD e já fez parte das bandas Forró Safado e Santropê.

Atualmente, ela é vocalista da banda Cavaleiros do Forró, mas, para entrar no reality, ela foi afastada da banda e outra cantora fará sua substituição. A artista, que ia estar na edição do ano passado de A Fazenda 14, foi cortada do reality show nos acréscimos.

Ao ser retirada da edição, Kally resolveu se aventurar pelo reality show “Se Sobreviver, Case”, do canal Multishow (Grupo Globo). Nas gravações do programa, ela já apareceu nua.

