Willian Guimarães em A Fazenda 2023: saiba quem é a participante

O influenciador digital, mais conhecido como WL, foi confirmado no reality show; o jovem já participou do "De férias com o ex"; conheça o Willian Guimarães

O influenciador digital Willian Guimarães, mais conhecido como WL, foi um dos nomes confirmados para a nova edição de “A Fazenda”. O jovem, de 24 anos de idade, já participou de outro reality show, o “De férias com ex”.

Com 4 milhões de seguidores no instagram e 8,4 milhões no TikTok, o seu conteúdo gira em torno de seu “lifestyle”. WL já namorou com a youtuber Ingrid Ohara, que também participou do reality rural em 2022.

