A Fazenda 2023: o que mudou na 15ª edição? Entenda dinâmica

A 15ª edição do programa “ A Fazenda ” prepara a estreia oficial para a terça-feira, 19, e já anuncia alterações na sua programação. Em 2023, o elenco conta com 18 peões e mais 10 participantes no Paiol.

O visual do novo programa remete às origens das edições iniciais e compartilha em perfil oficial no Instagram uma extensão de tempo para os confinados, com fim próximo ao Natal, no mês de dezembro.



“A entrada dos peões deve ser grandiosa, na linha das primeiras edições”, avisa postagem.

A Fazenda 2023: Paiol aumenta de número

A alteração no Paiol, com cinco homens e cinco mulheres, prevê a escolha de quatro participantes para integrarem a equipe do reality em Itapecerica da Serra, São Paulo. Na edição anterior, apenas um participante poderia ser escolhido pelo público.

No “Programa de Todos os Programas”, exibido na Record, o diretor de “A Fazenda”, Rodrigo Carelli, revelou que o Paiol não será exclusivo de ex-participantes, mas se apresenta como uma segunda chance para integrantes de outros realities.

Na pré-estreia do programa, em 18 de setembro, o público receberá a chance de escolher quais membros do Paiol entrarão para a sede.

